Câu chuyện về những đứa trẻ không dám ước mơ khiến các nghệ sĩ lặng người khi tham gia Mái ấm gia đình Việt tại Nghệ An

Với sứ mệnh “Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”, “Mái ấm gia đình Việt” nhiều năm qua đã trở thành cầu nối yêu thương, góp phần hỗ trợ hàng trăm gia đình cùng hàng nghìn trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước.

Ngày 12/6, chương trình trở lại xứ Nghệ lần thứ hai và chính thức ghi hình ngày đầu tiên tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng hành cùng chương trình có NSƯT - MC Ốc Thanh Vân, MC Thanh Thảo, ca sĩ Hương Tràm, diễn viên Võ Điền Gia Huy, nghệ sĩ OgeNus và MC Khánh Vy.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đến dự buổi ghi hình có bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đông đảo khán giả phường Trường Vinh và các địa phương lân cận.

Dù đã nhiều năm đồng hành với “Mái ấm gia đình Việt”, MC Thanh Thảo vẫn không kìm được nước mắt khi chứng kiến những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần mà các em nhỏ phải trải qua. Hình ảnh những đứa trẻ vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ, gánh vác việc nhà khiến nữ MC nghẹn lòng. Không chỉ động viên các em, Thanh Thảo còn trích tiền túi để chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Giữa cái nắng tháng 6 của Nghệ An, hình ảnh hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm để theo dõi và ủng hộ chương trình cũng khiến nữ MC xúc động.

Tình yêu thương và sự đồng hành của các nghệ sĩ tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với NSƯT - MC Ốc Thanh Vân, hành trình đồng hành cùng “Mái ấm gia đình Việt” luôn mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Là một người mẹ, cô xót xa trước những người mẹ tảo tần vì con, đồng thời cảm phục những em nhỏ sớm trưởng thành do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Điều khiến nữ MC trăn trở hơn cả là khi lắng nghe các em chia sẻ về ước mơ. Phần lớn các em đều mong cha mẹ khỏe mạnh, mong có thể kiếm tiền để giúp gia đình bớt khổ mà gần như không có mong muốn nào dành cho riêng mình.

Là người con của Nghệ An, ca sĩ Hương Tràm và MC Khánh Vy không giấu được niềm hạnh phúc khi trở về quê hương tham gia chương trình.

Ca sĩ Hương Tràm gom góp yêu thương của bà con Nghệ An gửi đến cho các em nhỏ trong ca ghi hình sáng ngày 12/6.

Hương Tràm cho biết cô đã nhiều lần nhận được lời mời từ chương trình Mái ấm gia đình Việt nhưng chưa thể sắp xếp thời gian. Vì vậy, ngay khi có cơ hội, nữ ca sĩ lập tức nhận lời tham gia. Với cô, đây không chỉ là dịp trở về thăm quê hương, gặp gỡ bà con đồng hương mà còn là cơ hội được góp mặt trong một chương trình giàu giá trị nhân văn.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Hương Tràm nhiều lần xúc động khi lắng nghe những câu chuyện của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc hết mình tham gia các thử thách để mang về phần thưởng cho nhân vật, nữ ca sĩ còn dành tặng 1.000 phao cứu sinh cho tỉnh Nghệ An.

Hương Tràm chia sẻ trước đây cô từng hỗ trợ bà con quê nhà sau những đợt thiên tai, nhưng đó đều là những sự giúp đỡ khi thiệt hại đã xảy ra. Lần này, cô mong muốn góp phần hỗ trợ người dân chủ động hơn trong việc phòng tránh rủi ro từ bão lũ.

Những giọt nước mắt, nụ cười và sự sẻ chia đã tạo nên một ngày ghi hình đầy cảm xúc tại Nghệ An.



Về phần MC Khánh Vy, cô bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được trở về quê hương tham gia chương trình. Trước những hoàn cảnh thiếu thốn của các em nhỏ, nữ MC đã bật khóc vì xúc động.

Không chỉ đồng hành cùng các em trong các thử thách, Khánh Vy còn trao tặng nhiều suất học bổng nhằm tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học tập. Trong suốt buổi ghi hình, nữ MC liên tục sử dụng giọng Nghệ An và dành nhiều lời động viên đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận được sự yêu mến từ khán giả quê nhà.

Cùng tham gia chương trình, diễn viên Võ Điền Gia Huy gây ấn tượng khi hào hứng học nói giọng Nghệ An từ MC Khánh Vy. Nam diễn viên còn sử dụng chất giọng xứ Nghệ để giới thiệu các sản phẩm trong phần thử thách, kêu gọi khán giả chung tay ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.

MC Khánh Vy và diễn viên Võ Điền Gia Huy tập trung vượt qua thử thách của chương trình.



Trong các phần giao lưu, Võ Điền Gia Huy liên tục dành cho các em nhỏ những cái ôm và lời động viên chân thành. Anh cũng trích tiền túi để hỗ trợ các nhân vật.

Về phía rapper OgeNus, dù lịch trình bận rộn, anh vẫn sắp xếp thời gian đến Nghệ An tham gia ghi hình. Nam nghệ sĩ cho biết anh bay từ TP.HCM và có mặt tại Nghệ An lúc 2 giờ sáng. Chỉ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, anh đã tiếp tục tham gia ghi hình cùng chương trình.

Với OgeNus, “Mái ấm gia đình Việt” là chương trình mang nhiều giá trị nhân văn nên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được đồng hành. Dù chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nam nghệ sĩ vẫn nỗ lực hết mình trong các thử thách với mong muốn góp thêm những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Mái ấm gia đình Việt” phát sóng vào lúc 20h00 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Ống Nhựa Hoa Sen – Dẫn nguồn hạnh phúc.

Tác giả: Bắc Hà

Nguồn tin: baophapluat.vn