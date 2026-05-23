Chủ tịch tỉnh Nghệ An phê bình các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nghiêm khắc phê bình giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, chủ đầu tư và chủ tịch UBND các xã, phường chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân, kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính để tổng hợp) trước ngày 25/5/2026.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đi kiểm tra tiến độ tại công trường thi công cầu Hiếu 3 nối phường Thái Hòa và phường Tây Hiếu



Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp để tham mưu xếp loại người đứng đầu các sở, ngành, địa phương hàng quý; Giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tham mưu các giải pháp hiệu quả đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 3778/STC-KTN ngày 15/5/2026 cho thấy, trên địa bàn tỉnh còn có 45 đơn vị chưa giải ngân (0%), gồm:

Thi công Dự án tuyến tránh Quốc lộ 48 (đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hoà, tỉnh Nghệ An)



11 sở, ngành, chủ đầu tư: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An.

34 UBND xã, phường: Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Sơn Lâm, Kim Bảng, Bích Hào, Giai Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Sơn, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thọ, Thành Bình Thọ, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Châu Khê, Tiền Phong, Châu Bình, Quế Phong, Tri Lễ, Châu Hồng, Châu Lộc, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Keng Đu, Mường Xén, Na Loi, Huồi Tụ, Mường Lống, Na Ngoi, Lượng Minh, Yên Na, Yên Hòa, Tam Thái, Tam Quang.

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn