Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Trong tỉnh

Chiều 09/5/2025, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ quý I, năm 2025. Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong UBKT Đảng ủy và cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.