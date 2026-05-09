Phát hiện ung thư ác tính từ dấu hiệu lạ ở móng tay

Thông tin từ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ung thư tế bào hắc tố móng điển hình nhưng phát hiện muộn do người bệnh chủ quan với dấu hiệu ban đầu.

Sọc nhỏ màu đen trên móng tay

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, bệnh nhân đến khám sau khi nhận thấy vệt màu nâu đen ở móng tay cái bên phải ngày càng bất thường.

Ban đầu, tổn thương chỉ là một đường sọc nhỏ màu đen chạy dọc móng nên người bệnh nghĩ là hiện tượng thông thường, không cần điều trị. Tuy nhiên, trong khoảng 6 năm, dải sắc tố ngày càng to dần, lan rộng sang vùng da quanh móng.

Khoảng nửa năm gần đây, móng tay bắt đầu biến dạng rõ rệt với tình trạng tách móng, bề mặt sần sùi, nổi gồ cao bất thường. Lúc này người bệnh mới đến bệnh viện kiểm tra.

Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố móng ngón 3 tay phải. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy tổn thương có nhiều dấu hiệu nghi ngờ ác tính nên chỉ định thực hiện Dermoscopy - kỹ thuật soi da giúp phát hiện sớm ung thư da với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.

Kết quả phân tích hướng tới chẩn đoán ung thư tế bào hắc tố. Sau đó, bệnh nhân được sinh thiết toàn bộ tổn thương để xác định bản chất khối u.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư tế bào hắc tố thể đầu cực giai đoạn IA (T1aN0M0). Đây là dạng ung thư hắc tố xuất hiện ở vùng đầu chi như lòng bàn tay, gan bàn chân hoặc móng.

Sau chẩn đoán, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối ung thư theo tiêu chuẩn điều trị. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định sau mổ.

Loại ung thư dễ bị bỏ sót

Theo bác sĩ Quang, trường hợp này là lời cảnh báo đối với những người xuất hiện vệt đen bất thường ở móng tay, móng chân nhưng chủ quan, không đi kiểm tra chuyên khoa. Ung thư tế bào hắc tố là loại ung thư da nguy hiểm nhất dù chỉ chiếm khoảng 5% tổng số ca ung thư da.

"Điều đáng lo ngại là bệnh có khả năng di căn rất nhanh nhưng giai đoạn đầu thường âm thầm, ít triệu chứng. Nhiều bệnh nhân chỉ phát hiện khi tổn thương đã lan rộng hoặc xâm lấn sâu", bác sĩ Quang nhấn mạnh.

Melanoma trên Dermoscopy không đồng đều sắc tố, bờ không rõ, bản móng biến dạng. Ảnh: BSCC.

Theo vị chuyên gia, ung thư tế bào hắc tố ở móng thường bị phát hiện muộn do dễ nhầm với tụ máu sau chấn thương hoặc bệnh nấm móng. Nhiều người nghĩ móng dài ra rồi cắt đi là hết. Tuy nhiên, tế bào ung thư nằm ở phần mầm móng nên vệt đen sẽ không tự biến mất.

Ngoài ra, trong giai đoạn đầu, người bệnh hầu như không cảm thấy đau hay khó chịu nên càng dễ chủ quan.

Nếu không được điều trị sớm, tế bào ung thư có thể nhanh chóng di căn đến xương, não và các cơ quan nội tạng khác, làm giảm đáng kể khả năng điều trị.

Theo thống kê, ung thư tế bào hắc tố móng chỉ chiếm khoảng 3% các trường hợp ung thư hắc tố tại châu Âu, nhưng ở châu Á, tỷ lệ này lên tới khoảng 25%.

Một số dấu hiệu cảnh báo ung thư tế bào hắc tố móng gồm vệt đen rộng trên 3 mm, bờ không đều hoặc màu sắc đậm dần theo thời gian.

Người trên 50 tuổi có nguy cơ cao hơn và cần theo dõi kỹ những thay đổi ở móng. Đặc biệt, dấu hiệu nguy hiểm là màu đen lan từ móng ra vùng da xung quanh. Ngoài ra, móng bị biến dạng, tách móng, xù xì hoặc nổi gồ cũng là biểu hiện đáng lo ngại.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang cho biết ung thư tế bào hắc tố dù ác tính, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị đúng phác đồ, tiên lượng sống của người bệnh vẫn khá tốt, tỷ lệ sống sau 5 năm cao.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ và không chủ quan với những tổn thương sắc tố màu đen ở móng tay, móng chân hay gan bàn tay, gan bàn chân. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được kiểm tra sớm.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: znews.vn