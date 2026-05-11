Phần 'đại bổ' của bông cải xanh ít người biết

Phần thân của bông cải xanh thậm chí chứa nhiều vitamin C và chất xơ hơn phần hoa. Ảnh: Shutterstock.

Bông cải xanh từ lâu được xem là siêu thực phẩm nhờ khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, một sai lầm phổ biến trong chế biến là nhiều người thường bỏ đi phần thân (cuống) của nó nhưng đây lại là nơi lại chứa hàm lượng dinh dưỡng đáng kể. Thói quen này vô tình này làm mất đi gần một nửa giá trị dinh dưỡng của loại rau này, theo China News.

Phần thân bông cải xanh - "kho dinh dưỡng" bị bỏ quên

Theo bác sĩ Trần Bội Thuần, chuyên gia dinh dưỡng tại Phòng khám Y học Dự phòng Trường Xuân Đằng (Đài Loan), khoảng 40% dưỡng chất của bông cải xanh tập trung ở phần thân. Sau khi gọt bỏ lớp vỏ xơ bên ngoài, phần thân không chỉ dễ ăn mà còn có vị ngọt thanh, giòn nhẹ tương tự cải ngồng.

Đáng chú ý, lượng vitamin C trong thân có mật độ cao hơn phần hoa, thậm chí vượt một số loại trái cây họ cam quýt và bắp cải. Đây là vi chất quan trọng giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Việc bổ sung đủ vitamin C từ thực phẩm tự nhiên còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ làn da trước tác động của môi trường, theo Harvard Health.

Trong khi đó, nguồn chất xơ dồi dào trong thân, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau bữa ăn. Nhờ vậy, đường huyết không tăng đột ngột, giảm áp lực cho tuyến tụy và góp phần phòng ngừa rối loạn chuyển hóa. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), điều này giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, đặc biệt với người có nguy cơ tiểu đường.

Đặc biệt, hàm lượng chất xơ cao giúp tăng nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Nó cũng tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế ăn quá mức - yếu tố quan trọng trong việc duy trì cân nặng hợp lý.

Ngoài ra, phần thân còn chứa các hợp chất chống oxy hóa như sulforaphane, có khả năng giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa bệnh mạn tính. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân gây tổn thương tế bào và liên quan đến nhiều bệnh như tim mạch, ung thư hay thoái hóa.

Hàm lượng nước và hợp chất chống oxy hóa trong phần thân bông cải xanh góp phần cải thiện làn da.

Xào cả thân và hoa bông cải xanh tạo ra món ăn vừa mềm, vừa giòn "đưa cơm" hấp dẫn. Ảnh: Sina.

3 cách ăn phần thân bông cải xanh chuẩn dinh dưỡng

Bác sĩ Trần Bội Thuần cũng chia sẻ ba cách chế biến đơn giản mà rất hiệu quả để thưởng thức thân bông cải xanh.

Món trộn thanh mát

Thái lát mỏng, ướp muối khoảng 10 phút để loại bỏ vị hăng, đắng, sau đó rửa sạch bằng nước sôi để nguội. Tiếp theo, trộn với tỏi, dầu mè, đường, giấm (có thể thêm gia vị tùy thích). Món ăn có độ giòn, vị ngọt thanh mát, gần giống như được ướp lạnh.

Tạo độ sánh tự nhiên cho súp

Cắt thân rau thành từng đoạn nhỏ, xào cùng bông cải cùng khoai tây và hành tây rồi xay nhuyễn. Chất xơ tự nhiên giúp món súp sánh mịn mà không cần dùng bột năng.

Xào nhanh giữ độ giòn

Thái lát mỏng phần thân rau thành những lát tròn nhỏ (dày khoảng 0,2 cm). Sau khi xào phần hoa khoảng 30 giây, cho phần thân vào xào nhanh. Phần hoa thấm gia vị trong khi phần thân tạo độ giòn - tạo kết cấu hấp dẫn như món nhà hàng.

Lưu ý khi chế biến phần thân của thực phẩm này để giữ trọn dinh dưỡng:

Nên gọt bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài trước khi chế biến vì phần này khó tiêu

Không nấu quá lâu để tránh mất vitamin C

Kết hợp với chất béo lành mạnh (dầu ô liu, dầu mè) để tăng hấp thu dưỡng chất.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn