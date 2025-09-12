Xe máy có dấu hiệu lấn làn va chạm với xe bồn, người đàn ông tử vong

Địa điểm xảy ra chạm giao thông trước số nhà 303 đường Lê Thánh Tôn, đoạn giáp ranh giữa phường Hội Phú và phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, xe bồn mang BKS 82C-047.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng từ Lý Thái Tổ đi ngã tư Lâm nghiệp.

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh V.N

Khi đến trước số nhà 303, xe bồn đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B1-851.xx do ông Đ.N.Q. (SN 1970, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông Q. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), tuy nhiên sau đó đã tử vong.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường; đồng thời, phối hợp cùng Văn phòng Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) khẩn trương thu thập chứng cứ xác minh nguyên nhân tai nạn.

Theo camera nhà dân ghi lại hiện trường, ông Q. điều khiển xe máy từ hẻm Lê Thánh Tôn ra đường chính, đã chạy lấn sang làn đường của xe bồn hướng ngược lại. Khi ông điều khiển xe quay lại làn đường theo lề phải của mình thì xảy ra va chạm dẫn đến tai nạn.

Tác giả: Hà Ngọc Chính

Nguồn tin: kienthuc.net.vn