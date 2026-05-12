Người thiếu máu nên ăn gì?

Thiếu máu do thiếu sắt thường liên quan đến việc hấp thụ sắt không đủ, rối loạn hấp thu sắt, mất máu mạn tính và các yếu tố khác, biểu hiện bằng mệt mỏi, chóng mặt, da mặt nhợt nhạt... Các chuyên gia khuyến nghị, khi có các triệu chứng trên, người bệnh nên đi khám kịp thời, tiến hành điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý.

Gan động vật

Gan động vật giàu sắt huyết, có tỷ lệ hấp thụ cao, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Gan heo, gan gà và các gan động vật khác chứa nhiều nguyên tố sắt, cũng như vitamin B12 và axit folic, có khả năng thúc đẩy sự hình thành hồng cầu.

Sắt trong gan động vật thuộc dạng sắt huyết, dễ được cơ thể hấp thụ hơn so với sắt không huyết trong thực vật. Ăn gan động vật vừa phải hàng tuần có thể giúp bổ sung sắt, nhưng cần chú ý tránh ăn quá nhiều.

Thịt đỏ

Thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu chứa nhiều sắt heme, là nguồn thực phẩm tốt để bổ sung sắt. Sắt trong thịt đỏ có tỉ lệ hấp thụ cao, đồng thời chứa protein chất lượng và vitamin nhóm B, giúp cải thiện triệu chứng thiếu máu.

Sắt trong thịt đỏ được cơ thể hấp thụ trực tiếp mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố dinh dưỡng khác. Nên chọn phần thịt nạc, tránh ăn quá nhiều chất béo, ăn thịt đỏ một cách vừa phải mỗi tuần giúp duy trì mức sắt trong cơ thể.

Rau chân vịt

Rau chân vịt chứa nhiều sắt non-heme và vitamin C, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Mặc dù tỉ lệ hấp thụ sắt trong rau chân vịt không cao bằng thực phẩm động vật, nhưng vitamin C có thể thúc đẩy hấp thụ sắt.

Rau chân vịt còn chứa axit folic và chất xơ, hỗ trợ chức năng tạo máu. Khi ăn rau chân vịt, nên trụng nước để loại bỏ oxalat, kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C để tăng tỉ lệ hấp thụ sắt.

Mộc nhĩ

Mộc nhĩ là loại thực phẩm thực vật có hàm lượng sắt tương đối cao, thích hợp cho bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt. Sắt trong mộc nhĩ thuộc loại sắt không huyết, cần kết hợp với vitamin C để tăng khả năng hấp thụ.

Mộc nhĩ còn chứa nhiều khoáng chất và chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa. Mộc nhĩ khô có hàm lượng sắt cao hơn mộc nhĩ tươi, sau khi ngâm có thể xào hoặc trộn salad, nên ăn cùng các thực phẩm giàu vitamin C khác.

Chú ý an toàn khi ngâm nở mộc nhĩ: Đây là điểm dễ bị bỏ qua nhất, hãy ngâm nở trong nước ấm trong thời gian ngắn (1-2 giờ), sau khi ngâm nở thì chế biến để ăn ngay, phần còn lại để tủ lạnh bảo quản, tránh sinh vi khuẩn có hại, đặc biệt phải cảnh giác với độc tố axit patulin do vi khuẩn Pseudomonas cocovenenans sản sinh.

Muốn nâng cao hiệu quả hấp thu dinh dưỡng của mộc nhĩ, nên kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C (như ớt chuông, cà chua, cam), đồng thời lưu ý kiểm soát lượng ăn, người lớn mỗi ngày ăn lượng mộc nhĩ ngâm nở không nên vượt quá 50 gram, tránh ăn quá nhiều gây khó tiêu.

Cần nhấn mạnh rằng, mộc nhĩ là thực phẩm bình thường, không thể thay thế thuốc hoặc lời khuyên y tế, nếu bạn có vấn đề về sức khỏe, nên kịp thời tham khảo ý kiến bác sĩ, không thể dựa vào thực phẩm để chữa bệnh.

Táo đỏ

Táo đỏ chứa một lượng sắt nhất định và nhiều loại vitamin, có tác dụng hỗ trợ cải thiện thiếu máu do thiếu sắt. Mặc dù sắt trong táo đỏ không dễ hấp thụ, nhưng nó giàu vitamin C và AMP, giúp thúc đẩy sự hấp thụ và sử dụng sắt.

Táo đỏ còn chứa nhiều axit amin và vi lượng, có lợi cho chức năng tạo máu. Có thể kết hợp với các thực phẩm bổ sung sắt khác để ăn, hoặc nấu cháo, ngâm nước uống, nhưng cần chú ý kiểm soát lượng tiêu thụ.

Bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt trong việc điều chỉnh chế độ ăn nên chú ý kết hợp thịt và rau, ăn vừa phải các loại trái cây và rau hàm lượng vitamin C để thúc đẩy hấp thụ sắt.

Tránh uống trà đặc, cà phê và các đồ uống khác ảnh hưởng đến hấp thụ sắt. Hàng ngày nên giữ thói quen sinh hoạt đều đặn, tránh làm việc quá sức, tập thể dục thích hợp để thúc đẩy tuần hoàn máu. Nếu các triệu chứng thiếu máu kéo dài không giảm, nên đi khám kịp thời và tiến hành điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn