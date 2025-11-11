Phát hiện thi thể nam giới dưới mương nước gần ga Đồng Quang

Người đàn ông tử vong dưới mương nước gần ga Đồng Quang.

Vào khoảng 16h ngày 11/11, người dân khu vực tổ 12, gần Ga Đồng Quang (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã phát hiện một người đàn ông tử vong dưới mương nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, tiến hành khám nghiệm và thu thập thông tin ban đầu.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo ghi nhận, nạn nhân là nam giới, chưa rõ danh tính, được phát hiện trong tình trạng nằm ngửa dưới lòng mương, khu vực nước nông.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh nhân thân nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congly.vn