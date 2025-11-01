Phát hiện thi thể nam thanh niên bị lũ cuốn mắc trên cành cây

Chiều 31/10, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nam thanh niên N.H.T (SN 2008, trú phường Kim Trà, TP Huế) để người nhà đưa về lo hậu sự.

Vào khoảng 7h 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện thi thể anh N.H.T bị lũ cuốn mắc trên cành cây tại ruộng Hồ Cạn, tổ dân phố An Thành, phường Hóa Châu nên đã báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Thi thể nam thanh niên bị lũ cuốn được phát hiện mắc trên cành cây. (Ảnh: N.H).

Ngay sau đó, Công an phường Hóa Châu và lực lượng các đơn vị đã tiến hành đưa thi thể anh T lên bờ để làm các thủ tục liên quan.

Trước đó, tối 28/10, anh N.H.T và em N.V.N.Q (SN 2011, cùng trú phường Kim Trà) chèo ghe đến khu vực gần cây xăng Hương Toàn trên tỉnh lộ 19B thuộc địa bàn phường Kim Trà thì gặp nước lũ chảy xiết làm lật ghe. Lúc này em Q bơi được vào bờ an toàn, còn anh T bị nước lũ cuốn mất tích. Nhận được tin báo, Công an phường Kim Trà đã phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng do nước lũ lớn, chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Theo báo cáo mới nhất của UBND TP Huế, đợt lũ từ ngày 25/10 đến 30/10 đã làm 11 người chết, 1 người đang mất tích. Đến nay còn 26/40 xã phường với 13.272 ngôi nhà của người dân ở TP Huế bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,2 m.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn