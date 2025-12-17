Phát hiện thêm nhiều bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Điểm đầu nối vào đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN



Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 15/12, Tổ công tác của Cục đã khảo sát công tác tổ chức giao thông và rà soát các bất hợp lý trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, kiến nghị Tổng công ty VEC (đơn vị quản lý, khai thác đường) khắc phục 9 kiến nghị về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, biển báo, làn dừng khẩn cấp.

Những tồn tại này được Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thực tế hiện trường vào tháng 8/2025, đã yêu cầu VEC khắc phục. Đến nay, đơn vị quản lý tuyến đường mới hoàn thành công tác đề xuất cấp trên giải quyết 3 kiến nghị nhưng chưa triển khai thực tế tại hiện trường, còn lại 6 kiến nghị đang lập kế hoạch và nghiên cứu tiếp tục khắc phục.

Tại buổi khảo sát thực tế, tổ công tác tiếp tục phát hiện các tồn tại trên tuyến ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: Trạm dừng nghỉ đã có quy hoạch 3 vị trí (2 vị trí dừng đỗ, 1 vị trí trạm dừng nghỉ Km 67); đang triển khai 1 vị trí dừng đỗ (Km 96), chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ.

Theo thiết kế chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5m (thực tế đo mép trong của vạch sơn được 2,25m). Nếu đối chiếu với QCVN 117:2024, thiết kế này chỉ áp dụng cho những tuyến cao tốc có tốc độ khai thác 80km/h, tuy nhiên hiện tại tuyến đang khai thác với tốc độ khai thác 120km/h.

Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường, song trên tuyến còn nhiều đoạn vẫn còn đọng nước (chẳng hạn Km 36), thiết kế thoát nước mặt đường một số vị trí chưa đảm bảo.

Bên cạnh đó, rất nhiều chỗ hàng rào bảo vệ bằng lưới B40 đã bị tháo dỡ chưa khắc phục. Tại thời điểm rà soát có hiện tượng vật liệu rơi vãi phía lưng đường cong các nhánh Ramp tại nút giao Hà Lam. Cục Cảnh sát giao thông kiến nghị Công ty VEC kiểm tra lại độ dốc siêu cao, yếu tố hình học các ram để điều chỉnh tốc độ tối đa cho phù hợp và sơn gờ giảm tốc, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Trên tuyến tại Km 34+800 sạt lở chưa khắc phục sửa chữa kịp thời, cảnh báo tạm thời bằng các chóp nón, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Từ Km4 đến hầm núi Eo: tại các mố cầu và mặt đường không êm thuận lồi lõm; nhiều vị trí mặt đường xấu mất an toàn giao thông. Chưa triển khai thực hiện việc phân làn xe con và xe khách xe tải trên tuyến theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, còn 6 bất cập cũ đoàn đã kiến nghị từ tháng 8/2025 nhưng chưa khắc phục. Đó là, trên toàn tuyến, độ rộng của làn dừng xe khẩn cấp là 2,5m, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2024/BGTVT về đường bộ cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng tối thiểu 3m đối với đường cấp 120. Đề nghị sớm thực hiện Dự án mở rộng, nâng cấp làn khẩn cấp theo quy chuẩn cao tốc bảo đảm an toàn giao thông.

Vấn đề rà soát, đưa ra phương án xử lý phù hợp nhằm khắc phục tình trạng một số điểm có hiện tượng bị lóa sáng do đèn chiếu sáng của phương tiện lưu thông ngược chiều (Km 25 - Km 26, Km 46+100…).

Đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông về tính toán và đề xuất tốc độ khai thác phù hợp khi các phương tiện lưu thông trên Ramp C1 và Ramp D thuộc nút đường dẫn ra Hà Lam; tại cấu kiện con lươn tim đường dẫn ra Hà Lam thiếu chống chói đề nghị thay bằng lan can bê tông; tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên (phát cây, cắt cắt cỏ, nạo vét cống rãnh thoát nước, vệ sinh mặt đường, vệ sinh biển báo…) để bảo đảm an toàn giao thông; hoàn thiện hệ thống đường gom toàn tuyến theo thiết kế đã được phê duyệt cũng chưa được thực hiện.

Hiện trạng tuyến đã bố trí các điểm quay đầu xe khẩn cấp bằng hộ lan tôn sóng, tuy nhiên việc tháo dỡ rất khó khăn, trong trường hợp khẩn cấp sẽ mất rất nhiều thời gian. Cục đã kiến nghị nghiên cứu, có giải pháp cải tạo, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế, dễ tháo lắp để kịp thời phân luồng điều tiết giao thông khi xảy ra tình huống khẩn cấp song đến nay chưa triển khai.

Tác giả: Chu Thanh Vân

Nguồn tin: bnews.vn