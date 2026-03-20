Phát hiện thanh niên treo cổ tử vong tại nhà ở TPHCM

Ngày 20-3, Công an phường An Hội Đông, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ thanh niên tử vong trong một căn nhà.

Thông tin ban đầu, lúc 20 giờ ngày 19-3, một người dân đi về nhà ở hẻm 511 đường Thống Nhất, phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ) thì bất ngờ phát hiện người thân của mình đã tử vong trong tư thế treo cổ. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lực lượng chức năng.

Công an phường An Hội Đông phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân nam tên H.T (28 tuổi, ngụ phường An Hội Đông). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một mảnh giấy liên quan nợ nần nghi do anh T. để lại.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động