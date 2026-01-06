Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây

Ngày 6/1, Công an xã Bà Điểm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại khu đất trống trên đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1, xã Bà Điểm.

Nạn nhân được xác định là ông L.V.T, 53 tuổi, quê Vĩnh Long.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, một người dân đi cắt rau răm tại khu vực ruộng gần đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1 thì hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong tư thế treo cổ trên cây ven đường.

Sự việc ngay lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.



Lực lượng Công an sau đó có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo người thân nạn nhân, ông T. làm nghề bán trái cây dạo. Hàng ngày, ông thường đến chợ đầu mối Hóc Môn lấy hàng rồi chở đi bán trên các tuyến đường quanh khu vực.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để thực hiện công tác pháp y.

Nguyên nhân vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn