Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn

Chiều 1/10, nhân viên một khách sạn nằm trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh bất ngờ phát hiện người đàn ông trong khách sạn đã tử vong, nhân viên nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng, Công an địa phương đến hiện trường giải quyết.

Xe phục vụ hiện trường đưa nạn nhân về nhà xác Bình Hưng Hòa khám nghiệm pháp y điều tra vụ việc



Nhận được tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận có mặt, phong tỏa khu vực hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa khám nghiệm pháp y, điều tra nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là L.Đ. (sinh năm 1957, ngụ đường Nguyễn Tư Giãn, phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh), đến đây thuê trọ thì tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn