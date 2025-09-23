Đi giăng lưới phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường dưới ao

Ngày 23/9, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của đôi nam nữ được phát hiện dưới hầm múc Sao Mai (khu vực lấy đất san lấp trở thành ao thuộc ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa).

Thi thể đôi nam nữ được phát hiện dưới áo.





Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh T.H.O. (SN 1986, quê Cần Thơ) đến hầm múc Sao Mai giăng lưới thì phát hiện thi thể của người phụ nữ nên gọi điện báo với Công an.

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân mặc áo màu đỏ, quần đen nổi trên mặt nước trong tư thế nằm sấp. Trong lúc khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thêm một thi thể nam mặc áo màu đen, tử vong trong tư thế nằm ngửa trên mặt nước, cách thi thể nữ không xa.

Nhiều vật dụng được cho là của 2 nạn nhân được tìm thấy trên bờ ao.





Phía bên trên bờ, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện chiếc xe gắn máy BKS 59Y1-008.64, 2 áo khoác màu đỏ và đen. Bên trong cốp xe, cơ quan chức năng phát hiện giấy tờ xe mang tên Nguyễn Văn Hóa, ngụ 40/6, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ). Ngoài ra, tại hiện trường các tổ công tác còn thu giữ 1 chiếc đồng hồ đeo tay, 10 vỏ lon bia, 2 đôi dép.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.





Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể 2 nạn nhân được trục vớt đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Công an tỉnh Tây Ninh cũng phát thông báo tìm kiếm người thân của 2 nạn nhân để phối hợp điều tra xử lý.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn