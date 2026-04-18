Bắt 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm nguy cơ gây ung thư

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm là Ngô Thị Nhự (SN 1967) và Phạm Thị Quỳnh (SN 1973), cùng trú tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên, về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Phạm Thị Quỳnh

Trước đó, tiếp tục cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong khoảng thời gian từ 19 giờ - 21 giờ ngày 8-4, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã đồng loạt bắt quả tang 2 cơ sở đang có hành vi sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ với số lượng lớn tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng các gói bột, tuýp chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurrine và nhiều dụng cụ để phục vụ hoạt động sản xuất giá đỗ.

Trưng cầu giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ đều chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurrine. Hóa chất này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa cấp, suy gan, suy thận và hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Chủ 2 cơ sở này là Ngô Thị Nhự và Phạm Thị Quỳnh khai nhận dù biết 6-Benzylaminopurine là hóa chất cấm nhưng vì hám lợi nên đã mua chất cấm trôi nổi trên thị trường với giá từ 2-10 ngàn đồng cho 1 gói 2 gram, tuýp.

Ngoài 1,5 tấn giá đỗ chứa chất cấm thu tại hiện trường, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Tr. Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động