Phát hiện 2 cá thể Báo quý hiếm đã chết trên ô tô

Ngày 08/8/2023, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố đối tượng Thái Văn Sơn (sinh năm 1967), trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2023, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện đối tượng Thái Văn Sơn có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm. Trước tình hình trên, Công an huyện Yên Thành đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Thái Văn Sơn tại cơ quan Công an

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Thái Văn Sơn về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Hai cá thể Báo quý hiếm (đã chết) bị thu giữ



Khám xét phương tiện của Thái Văn Sơn, Cơ quan chức năng thu giữ 02 cá thể Báo (đã chết). Cùng ngày, khám xét nhà Thái Văn Sơn, Cơ quan Công an thu giữ thêm tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan Công an, Thái Văn Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chuyên án hiện đang được Công an huyện Yên Thành điều tra mở rộng.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus