Điều tra người tấn công cảnh sát bằng ghế nhựa để giúp anh trai trốn phạt nồng độ cồn

Ông Nguyễn Minh Thành làm việc với cơ quan điều tra sau khi thực hiện hành vi tấn công cảnh sát giao thông - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 11-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý ông Nguyễn Minh Thành (44 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 20h20 ngày 9-5, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) đang kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, phường Bình Phú.

Tổ công tác phát hiện ông Đặng Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ phường Bình Phú) điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu bia, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở của ông Hoàng là 0,937mg/l.

Trong lúc tổ công tác lập biên bản, ông Nguyễn Minh Thành (em ông Hoàng) đến xin bỏ qua vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Đoạn clip ghi lại cảnh ông Nguyễn Minh Thành tấn công CSGT lan truyền trên mạng xã hội

Ông Thành liền dùng hai ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đánh cán bộ cảnh sát giao thông nhằm cản trở việc xử lý và tạo cơ hội cho ông Hoàng lấy xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phú phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Ông Đặng Văn Hoàng thừa nhận vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Thành cũng khai nhận dùng ghế nhựa tấn công cảnh sát giao thông để giúp anh trai lấy xe bỏ chạy.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Công an TP.HCM nhấn mạnh hành vi chống người thi hành công vụ, cản trở lực lượng chức năng là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp hoạt động của cơ quan nhà nước, gây mất an ninh trật tự và có thể bị xử lý hình sự. Mọi hành vi dùng bạo lực, đe dọa hoặc kích động, hỗ trợ người khác chống đối lực lượng chức năng đều bị điều tra, xử lý nghiêm minh. Người dân cần chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng; không tụ tập, can thiệp, bao che hoặc hỗ trợ người vi phạm trốn tránh xử lý. Hợp tác với lực lượng thi hành công vụ không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ