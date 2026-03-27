Pháp họp trực tuyến với 35 quốc gia tìm cách khơi thông eo biển Hormuz

Pháp thúc đẩy nỗ lực tái mở eo biển Hormuz sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran kết thúc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Pháp cho biết người đứng đầu quân đội nước này đã trao đổi với khoảng 35 quốc gia vào ngày 26-3 nhằm tìm kiếm đối tác và đề xuất cho nhiệm vụ tái mở cửa eo biển Hormuz sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran kết thúc.

Dù các đồng minh phương Tây của Mỹ tuyên bố không tham gia cuộc chiến, các hoạt động ngoại giao hậu trường cho thấy lo ngại rằng ngay cả khi giao tranh chấm dứt, Iran vẫn có thể tiếp tục đe dọa tuyến đường thủy huyết mạch - nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Hiện hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ sau các vụ tấn công tàu hàng của Iran trong bối cảnh xung đột leo thang.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Pháp không nêu cụ thể các quốc gia tham gia cuộc họp trực tuyến với tham mưu trưởng quân đội Fabien Mandon, chỉ cho biết các đối tác đến từ nhiều châu lục.

Các nguồn tin cho biết đây là các cuộc thảo luận sơ bộ nhằm thăm dò quan điểm, đồng thời thu thập ý tưởng về hình thức một sứ mệnh tiềm năng.

"Sáng kiến này độc lập với các hoạt động quân sự hiện tại và mang tính phòng thủ. Mục tiêu là khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz sau khi xung đột chấm dứt", thông cáo nhấn mạnh.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng Hải quân Pháp Nicolas Vaujour cho biết ông đã trao đổi với 12 lãnh đạo hải quân, gồm Anh, Đức, Ý, Ấn Độ và Nhật Bản.

Trên mạng xã hội X, ông viết: "Chúng tôi trao đổi về tự do hàng hải và an ninh biển, bởi đây là huyết mạch của kinh tế toàn cầu và ổn định khu vực".

Một số quốc gia đang phối hợp điều phối các cuộc thảo luận. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - người từng đề xuất khuôn khổ Liên hợp quốc cho các hoạt động tại eo biển - cho rằng mọi nỗ lực chỉ có thể triển khai khi xung đột hạ nhiệt, sau khi tham vấn doanh nghiệp bảo hiểm, hãng vận tải và đạt đồng thuận từ Iran.

Pháp đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Đông Địa Trung Hải, cùng hai tàu sân bay trực thăng và tám chiến hạm tới Trung Đông, chuẩn bị cho các kịch bản trong tương lai.

Anh cũng xác nhận đang phối hợp với các đồng minh xây dựng kế hoạch mở lại eo biển, song Thủ tướng Keir Starmer cảnh báo đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nếu căng thẳng chưa được kiểm soát.

Một quan chức quốc phòng cho biết giai đoạn đầu của kế hoạch có thể tập trung rà phá thủy lôi, sau đó là bảo vệ tàu dầu đi qua khu vực.

Các nguồn tin nhận định đây sẽ là thách thức lớn, đặc biệt khi Mỹ hiện chưa đủ năng lực tự triển khai toàn bộ nhiệm vụ.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn