Nghệ An: Tiềm ẩn nguy sạt lở, đá lăn tại núi Mộ Dạ đoạn qua eo biển Cửa Hiền

Sạt lở, đá lăn từ núi Mộ Dạ xuống đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa-Cửa Lò (Nghệ An) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi qua eo biển Cửa Hiền (xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)