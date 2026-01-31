Iran tung tàu sân bay ra eo biển Hormuz, chuẩn bị đòn "chắc chắn đánh trúng"

Hình ảnh do kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV phát sóng cho thấy tàu Shahid Bagheri hoạt động tại vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz.

"Các máy bay không người lái (UAV) đã được bố trí trên tàu Shahid Bagheri và sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào đất nước Iran" – bản tin trên kênh Press TV nhấn mạnh.

Tàu sân bay UAV Shahid Bagheri của Iran. Ảnh: X

Động thái này cũng diễn ra giữa lúc xuất hiện các thông tin tình báo cho rằng Iran đã tăng cường lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) dọc bờ biển phía Nam.

Shahid Bagheri là tàu sân bay dành cho máy bay không người lái (UAV) chuyên dụng đầu tiên của Iran, được biên chế cho Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGCN) vào ngày 6-2-2025. Ban đầu, đây là một tàu container trọng tải 42.000 tấn mang tên Prarin, sau đó được cải hoán thành tàu mang UAV.

Với chiều dài hơn 240 m, rộng 32 m, mớn nước 12 m, tàu được trang bị đường băng dài 180 m cùng bệ phóng dốc kiểu tàu sân bay, phục vụ cho việc cất cánh của UAV. Shahid Bagheri có khả năng mang theo và vận hành nhiều loại UAV và trực thăng khác nhau.

Ngoài boong chính, các tầng dưới của con tàu còn có không gian rộng để chứa số lượng lớn UAV và các xuồng cao tốc mang tên lửa.

Theo các nguồn tin, tàu Shahid Bagheri có thể mang theo 60 UAV và 30 xuồng phóng tên lửa.

Tàu sân bay không người lái Shahid Bagheri còn được trang bị 8 tên lửa phòng thủ Kowsar 222 với tầm bắn 17 km, bố trí ở mũi và đuôi tàu.

Ngoài ra còn 8 tên lửa chống hạm thuộc dòng Qader–Nasir, gồm 4 bệ phóng đôi được đặt phía sau đài chỉ huy. Tại khu vực này còn có một container được cho là chứa 2 tên lửa đạn đạo.

Shahid Bagheri cũng được trang bị một pháo đơn nòng 30 mm ở mũi và 2 pháo Gatling 20 mm ba nòng ở phía sau và đuôi tàu.

Không chỉ hoả lực mạnh, tàu Shahid Bagheri còn có các đơn vị tác chiến điện tử, phòng thủ tên lửa, lực lượng đặc nhiệm, đội lặn, tên lửa đối đất tầm xa, tháp điều khiển UAV và trực thăng, một phi đội UAV, 8 nhà chứa UAV hai tầng, cùng khả năng hoạt động liên tục trên biển trong vòng một năm.

Việc triển khai tàu Shahid Bagheri được xem là lời cảnh báo trực tiếp và cứng rắn Tehran gửi tới Washington, bởi Iran dù sở hữu các UAV giá rẻ nhưng có khả năng gây đe dọa đáng kể đối với hạm đội Mỹ.

Iran đã triển khai tàu sân bay Shahid Bagheri tới gần eo biển Hormuz hôm 28-1. Ảnh: X

Trả lời Fox News, ông Cameron Chell, Giám đốc điều hành hãng sản xuất UAV Draganfly nhận định rằng nếu Iran phóng hàng trăm UAV trong thời gian ngắn thì "gần như chắc chắn một số sẽ đánh trúng mục tiêu".

"Chiến lược kết hợp UAV giá rẻ với đầu đạn chi phí thấp giúp Iran tạo ra mối đe dọa bất đối xứng hiệu quả, trong đó các bầy đàn UAV có thể trở thành một phương thức rất hiệu quả để đe dọa các tàu mặt nước, đặc biệt nếu nó được triển khai theo nhiều đợt phối hợp nhằm làm cạn kiệt khả năng đánh chặn và tạo ra các khoảng trống phòng thủ của đối phương"- ông Chell nhấn mạnh.

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên lục quân Iran, hôm 29-1 tuyên bố phản ứng của Iran với bất kỳ hành động nào của Mỹ sẽ không bị giới hạn như hồi tháng 6-2025, khi máy bay và tên lửa của Washington tham gia cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran. Thay vào đó, sẽ là phản ứng mang tính quyết định, được "thực hiện ngay lập tức". Ông Akraminia cho rằng các tàu sân bay Mỹ có "những điểm yếu nghiêm trọng" và nhiều căn cứ của Washington ở Vùng Vịnh "nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung Iran".

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động