Phản ứng của phía Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu trước tin có em bé và đưa nhau về nhà riêng

Mới đây, chúng tôi bắt gặp Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng về nhà riêng tại Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể, rạng sáng ngày 28/3, Đen Vâu về thẳng chung cư của Hoàng Thùy Linh tại Hà Nội sau khi tham gia xong một sự kiện. Đến khoảng 10h sáng, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng người trong ekip, sắp xếp hành lý di chuyển đến sân bay Nội Bài. Khoảng 14h cùng ngày, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh có mặt tại TP.HCM.

Lúc này, để tránh sự chú ý thì cả hai chọn cách di chuyển người trước người sau ở 2 lối ra tại sân bay Tân Sơn Nhất. Không lâu sau đó Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu gặp nhau điểm chờ xe, cùng nhau về chung cư của giọng ca See Tình tại Quận 7 (TP.HCM). Đáng chú ý, trong đoạn clip đi cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh còn để lộ dấu hiệu đang có "tin vui". Vòng 2 của nữ ca sĩ lớn rõ và từ ngoại hình đến dáng đi đều mang những đặc điểm của phụ nữ mang thai.

Thông tin Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu là một đôi và chuẩn bị đón thành viên mới đang khuấy đảo khắp MXH. Bên cạnh những lời chúc phúc thì cư dân mạng cũng đang vô cùng chấm hóng 2 nhân vật chính lên tiếng. Chúng tôi cũng đã liên hệ với phía Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh nhưng cả 2 đều đang giữ im lặng, vẫn chưa nhận được phản hồi.

Thông tin tình cảm của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu rộ lên vào tháng 1/2023. Thời điểm đó, một số nguồn tin cho biết cả hai đã tổ chức lễ hỏi tại quê nhà. Tuy nhiên Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu không phản hồi gì về thông tin này, kể cả phủ nhận cũng không. Suốt hơn 1 năm qua, cặp đôi liên tục bị soi các hint như thực hiện chung sản phẩm âm nhạc hay Hoàng Thùy Linh mời Đen Vâu là khách mời đặc biệt cho liveshow. Tuy nhiên mới đây, cả hai lần đầu bị bắt gặp cùng về nhà riêng.

