"Giao dịch" 8 triệu đồng/lượt, đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội bị đánh sập

Ngày 8-5, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thế Hiển (SN 1988, trú phường Phan Thiết) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tổ chức môi giới mại dâm trực tuyến. Các đối tượng đăng tải hình ảnh, video khêu gợi, công khai giá "dịch vụ" nhằm tiếp cận và tìm kiếm khách có nhu cầu.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đôi nam nữ tại một số khách sạn trên địa bàn. Ảnh: CALĐ

Quá trình xác minh cho thấy Hiển cùng một số người khác cấu kết điều phối gái bán dâm. Khi có khách, nhóm này trực tiếp thỏa thuận giá, sau đó điều động các cô gái đến các cơ sở lưu trú để thực hiện hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Đinh Thế Hiển. Ảnh: CALĐ

Đêm 17-4, lực lượng trinh sát chia nhiều mũi đồng loạt kiểm tra hai cơ sở lưu trú tại phường Hàm Thắng. Tại đây, công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Những người liên quan khai nhận hoạt động dưới sự điều hành, môi giới của Hiển và đồng bọn.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này có mức giá giao dịch cao: khách trong nước trả khoảng 2 triệu đồng/lượt, còn khách nước ngoài từ 6–8 triệu đồng/lượt. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động