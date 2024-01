Phá đường dây ép các nữ tiếp viên vay lãi nặng, trả nợ bằng "tiếp khách"

Cuối năm 2023, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng xăm trổ đầy mình, có biểu hiện nghi vấn cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, xuất hiện trên địa bàn các huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Bọn chúng thường xuyên tụ tập ăn chơi tại các cơ sở kinh doanh karaoke Huynh Đệ 1 (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), karaoke Nam Thành (huyện Bến Cầu) và karaoke Quỳnh Trâm (phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng).

Đối tượng Phan Thanh Phương và đồng bọn bị bắt giữ.



Qua thu thập thông tin về nhóm này, trinh sát phát hiện nhiều cô gái ở các tỉnh, thành khác nhau nghi vấn bị bọn chúng mua bán, ép phục vụ dịch vụ giải trí không lành mạnh để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, danh tính về đối tượng cầm đầu rất khó xác định.

Với quyết tâm phá án, các trinh sát ngày đêm đeo bám các cơ sở kinh doanh karaoke và phát hiện đối tượng cầm đầu tên Phan Thanh Phương ẩn mình phía sau các cuộc làm ăn phi pháp. Đối tượng này hiếm khi ra mặt mà phân công nhiều "đàn em" đắc lực quản lý các cơ sở kinh doanh trên.

Qua điều tra, các trinh sát nắm được danh tính đồng bọn của Thanh Phương gồm: Võ Hồng Lượng (tức "Đệ", SN 1994, ngụ ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu), Lương Minh Quý (SN 2001, ngụ ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, TP Tây Ninh) và Đoàn Anh Phương (SN 1991, ngụ ấp Bàu Đồn, huyện Gò Dầu).

Để che giấu hoạt động phi pháp của mình, Thanh Phương cùng "đàn em" đã mở nhiều cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động với quy mô lớn, tinh vi, khép kín trên địa bàn huyện Gò Dầu, huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng để thu lợi bất chính. Thanh Phương xây dựng ở các điểm karaoke của mình có tường rào kiên cố, kín đáo và có phòng ngủ, sinh hoạt cho các nữ nhân viên với mục đích quản lý chặt chẽ và không để nạn nhân bỏ trốn.

Để thu hút các "khách làng chơi", Thanh Phương chỉ đạo "đàn em" đến các quán massager, karaoke... ở các tỉnh Bình Phước, Bình Dương để lựa chọn thêm các nữ tiếp viên trẻ đẹp. Nhằm chiêu dụ họ, nhóm Phương dùng độc chiêu, như: Cho các nữ tiếp viên mượn tiền, trả cho chủ cũ rồi đưa về cơ sở của mình; yêu cầu các nạn nhân viết giấy nhận nợ với lãi suất cao so với số tiền bỏ ra… Từ đó, bọn chúng ép buộc các tiếp viên phải tiếp khách hàng ngày để trả những khoản nợ trên. Do lãi suất cao cộng với những khoản tiền bị phạt (do vi phạm quy định của nhóm Phương đưa ra), các nạn nhân phải làm việc liên tục mà không có khả năng trả hết tiền nợ đã vay của bọn chúng.

Nhằm ngăn chặn, xử lý những hoạt động phi pháp của nhóm Phương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã lên kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết tấn công, triệt xóa hoạt động mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, các phương án đột kích các tụ điểm trên phải đảm bảo tính bí mật, bất ngờ hòng bắt giữ được Thanh Phương và đàn em cộm cán của đối tượng. Đặc biệt, đảm bảo an toàn cho các nữ tiếp viên cũng như lực lượng vây bắt. Bởi lẽ, các đối tượng có thể sử dụng hung khí chống trả lực lượng chức năng cũng như gây nguy hiểm cho các nạn nhân.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lúc 16h30' ngày 4/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác, Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Bến Cầu triển khai 3 tổ công tác bất ngờ đột kích các cơ sở karaoke trên. Tại hiện trường, lực lượng Công an giải cứu được 46 nữ tiếp viên karaoke và thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ, cho vay và 1,2 tỷ đồng.

Ngay say đó, Công an đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận, Thanh Phương cầm đầu nhóm trên và làm chủ các cơ sở kinh doanh karaoke. Theo sự phân công của Thanh Phương thì Lượng phụ trách chung toàn hệ thống karaoke; Quý làm quản lý karaoke Huynh Đệ 1, còn Anh Phương là tài xế đưa Thanh Phương đón các nữ tiếp viên qua lại các cơ sở kinh doanh phục vụ khách đến chơi.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra mở rộng vụ án. Đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: N.Minh-Đ.Tiến

Nguồn tin: cand.com.vn