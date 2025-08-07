Vụ buôn lậu trị giá 1.814 tỉ đồng: Nhiều cựu cán bộ hải quan nhận tội

Theo cáo trạng, Ngô Quang Tuyên (SN 1989), kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây. Tuyên cùng với em vợ là Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) đã thành lập và điều hành Công ty Tài Lộc cùng 11 công ty con khác.

Từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, Tuyên đã chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng và đơn giá hàng hóa. Cụ thể, nhóm công ty này đã làm khống hồ sơ lâm sản để xuất khẩu trót lọt 13.376 container gỗ ván bóc các loại (keo, bạch đàn, cao su, thông), tương ứng với 1.698 tờ khai hải quan. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được xác định lên đến hơn 1.814 tỉ đồng.

Với hành vi này, Ngô Quang Tuyên và đồng phạm đã thu lợi bất chính hơn 210,6 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Tuyên với vai trò chủ mưu đã hưởng lợi 90% số tiền, tương đương 189,5 tỉ đồng. Nguyễn Tài Lộc, dù giữ chức giám đốc, bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức tích cực, được hưởng 10% lợi nhuận, tương đương hơn 21 tỉ đồng.

Để che giấu hành vi gian dối và được thông quan một cách trót lọt, Ngô Quang Tuyên đã quyết định và trực tiếp chuyển tiền cho Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) để thực hiện "chi ngoài" cho các lãnh đạo và cán bộ tại Chi cục Hải quan Cảng 2. Tổng số tiền đưa hối lộ được xác định là hơn 8,1 tỉ đồng.

Cáo trạng đã chỉ rõ hành vi nhận hối lộ của 6 cựu cán bộ hải quan. Cụ thể: Tô Thị Thu Hương, Phó Đội trưởng Đội Thủ tục, hưởng lợi cá nhân lớn nhất với 4,48 tỉ đồng; Đặng Hoàng Lân, Đội trưởng Đội thủ tục, hưởng lợi 864 triệu đồng; Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương, cán bộ tiếp nhận hồ sơ, lần lượt hưởng lợi 845 triệu và 405 triệu đồng; Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường, cùng là Phó Đội trưởng, lần lượt hưởng lợi 63,2 triệu và 14,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 6 cựu cán bộ khác, bao gồm cả lãnh đạo cao nhất của đơn vị, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng và bị cáo Vũ Ngân Châu, cựu Phó Chi cục trưởng, mỗi người đã nhiều lần nhận tiền từ doanh nghiệp với tổng số tiền là 648 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo này bị cáo buộc gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 75,4 tỉ đồng. Các cán bộ còn lại cũng nhận tiền để bỏ qua sai phạm, hưởng lợi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Tại phần xét hỏi trong ngày đầu tiên của phiên tòa, các bị cáo chủ chốt đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu.

Bị cáo Nguyễn Tài Lộc thừa nhận vai trò của mình nhưng khai rằng chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, mọi hoạt động của công ty đều do Ngô Quang Tuyên chỉ đạo và quyết định. Lộc cho biết mình không có cổ phần, chỉ nhận lương và không được Tuyên trao đổi trực tiếp về việc chi tiền cho hải quan.

Bị cáo Nguyễn Quang Long, người trực tiếp đưa hối lộ, cũng xác nhận mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Tuyên, và tiền để "bôi trơn" đều do Tuyên chuyển khoản.

Đáng chú ý, tất cả cựu cán bộ hải quan bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" đều cúi đầu thừa nhận hành vi nhận tiền của doanh nghiệp để làm sai quy định, với số tiền đúng như cáo trạng đã công bố.

