Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 100%/năm tại Nghệ An

Đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An thông báo, Công an huyện Diễn Châu vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh (sinh năm 1991, trú tại xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, cuối tháng 9/2023, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Chi có hành vi cho vay nặng lãi, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Tiếp nhận tin tố giác, Công an huyện Diễn Châu tiến hành điều tra vụ việc.

Ngày 28/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh, thu giữ 01 điện thoại di động, một số giấy tờ cùng vật chứng khác có liên quan việc cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh đã khai nhận, thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại, người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn thì đối tượng mới gặp để giao dịch.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh đã cho chị Trần Thị T. (sinh năm 1993, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) vay tổng số tiền 900 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm), thu lợi bất chính số tiền 402 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tùng Dương

Nguồn tin: baophapluat.vn