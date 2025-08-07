Bắt thanh niên giả facebook con gái ở Dubai lừa người mẹ hơn 2,2 tỷ đồng

Nguyễn Ngọc Anh và tang vật liên quan

Trước đó, ngày 17-7, bà Đỗ Thị Thu Phương (sinh năm 1978, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng) đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Thảo Linh” – giống y hệt với tài khoản của con gái bà đang sinh sống tại Dubai – để nhắn tin yêu cầu hỗ trợ “chuyển tiền giúp cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế”.

Tin tưởng đây là con gái mình, bà Phương đã chuyển tổng cộng 2.258.000.000 đồng vào hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Đến khi gọi điện xác minh trực tiếp với con gái, bà Phương mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.

Tiếp nhận tin báo, tiến hành điều tra khẩn cấp, sau hơn 1 tuần Phòng CSHS đã xác định được đối tượng gây án chính là Nguyễn Ngọc Anh. Ngày 3-8, phát hiện Anh đang có mặt cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng, nhận thấy đây là thời cơ vàng, Ban chuyên án đã phát lệnh hành động. Hai tổ công tác với 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp đồng bộ tại Quảng Trị và Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 3 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh.

Nguyễn Ngọc Anh tại cơ quan Công an

Ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh tỏ ra quanh co, ngoan cố, nhưng với những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Anh đã bị bắt tạm giam, vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Hải Quỳnh

Nguồn tin: cadn.com.vn