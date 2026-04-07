Bóc gỡ đường dây m.a t.ú.y 'khủng' do 'nữ quái' núp bóng bệnh nhân t.âm t.hần cầm đầu

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, liên quan đến các đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (địa chỉ xã Thường Tín, Hà Nội), do Bùi Thị Thanh Thủy cầm đầu.

Bùi Thị Thanh Thủy là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Khoa điều trị bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo quyết định của VKSND TP Hà Nội. Đáng chú ý, đối tượng này có 5 tiền án liên quan đến ma túy.

Theo Cơ quan điều tra, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động khép kín, có sự tham gia của nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, với phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Mặc dù có hồ sơ bệnh án tâm thần (rối loạn trầm cảm tái diễn) và đang trong thời gian điều trị bắt buộc, Bùi Thị Thanh Thủy đã lợi dụng vỏ bọc bệnh nhân để điều hành hoạt động phạm tội. Trong quá trình điều trị, Thủy có quan hệ với một số y, bác sĩ và nhân viên phục vụ trong viện, từ đó được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc, chỉ đạo đàn em mua bán trái phép chất ma túy. Thậm chí, bị can này còn được nhân viên y tế cho ra ngoài về nhà con trai.

Thủy không trực tiếp giao ma túy mà chỉ đạo Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt mang “hàng” đi bán cho khách tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Các “đơn hàng” được đặt và hẹn lịch trước qua điện thoại, mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin Zangi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày từ 9/7 đến 17/7/2025, Công an TP Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm này, bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 22kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng dạng côn cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng, đến nay cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 25 đối tượng về các hành vi nêu trên, trong đó có 3 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương; đồng thời làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

