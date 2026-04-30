Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây m.a t.ú.y lớn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn bán ma túy hoạt động tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của nhiều đối tượng cộm cán. Cuối tháng 12/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an tỉnh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: BHT)

Sau gần 4 tháng điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định, Nguyễn Ngọc Văn (SN 1977, trú tại TDP Hưng Thịnh, phường Sông Trí) đã cấu kết với các đối tượng hình thành đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn trên địa bàn Hà Tĩnh. Văn giữ vai trò đầu mối, phân phối ma túy cho các “đầu dưới” bán lại cho người nghiện. Ngoài ra, đối tượng này còn thường xuyên tổ chức cho các tay chân thân tín sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Nguyễn Ngọc Văn, đối tượng cầm đầu trong vụ án

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và công an một số xã, phường triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt quả tang, giữ người trong trường hợp khẩn cấp 15 đối tượng; triệu tập hơn 20 đối tượng liên quan.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 38 gam Methamphetamine; 5,04gam Ketamine; 0,02gam Heroine; 98.500.000 đồng cùng nhiều vật chứng, tài liệu liên quan. Qua đấu tranh, xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Văn đã nhiều lần giao dịch buôn bán ma túy với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai, phân loại đối tượng

Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành lấy lời khai các đối tượng để hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh, phát hiện 17 trường hợp dương tính với chất ma túy và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Sỹ Đức - CTV Đức Hòa

Nguồn tin: Báo VOV