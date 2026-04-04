ONUS huy động vốn hàng tỉ USD như thế nào?

Tại họp báo Bộ Công an chiều 3-4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an), đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch ONUS.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, tại buổi họp báo

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số, tức Eric Vương), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) cùng đồng bọn lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC. Tháng 10-2021, VNDC đổi tên thành ONUS.

Các đối tượng đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền. Nhóm đối tượng đưa thông tin VNDC được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng, ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỉ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế, số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo.

Ngoài ra, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết, truyền thông việc VNDC đầu tư các chuỗi cửa hàng bánh mì, snack house nhằm mở rộng mạng lưới ra 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên cả nước. Người dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh này.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định hoạt động này không có thật.

Bên cạnh đó, các đối tượng hợp tác với TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Đến nay, sàn thương mại này vẫn chưa có.

Vương Lê Vĩnh Nhân, tức Eric Vương. Ảnh: H.V.N

Để quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư, Eric Vương cùng đồng bọn đã thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ; tuyển dụng nhân viên, mở rộng đại lý thành các chân rết.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như LABUBU, HNG... rồi can thiệp, tạo lệnh mua bán để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo chủ đích.

Khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để các đồng tiền ảo trở về đúng giá trị thật, thậm chí không còn giá trị. Quy trình này được lặp đi lặp lại, bằng việc tiếp tục phát hành token mới.

Theo lãnh đạo Cục A04, đây là hệ sinh thái rất lớn, quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nhà đầu tư.

Trước đó, theo Bộ Công an, hệ sinh thái tiền ảo ONUS bị xác định đã huy động hàng tỉ USD từ nhà đầu tư. Trong 2 ngày 20 và 21-3, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người liên quan tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk để làm rõ hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản và tài liệu liên quan.

Ngày 23-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 24-3, cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, tức Eric Vương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 đối tượng khác về tội chiếm đoạt tài sản. Một đối tượng khác bị khởi tố về tội Rửa tiền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2018 đến nay, Nhân, Chiến, Thảo cùng một số người liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG..., sau đó phát hành, bán cho nhà đầu tư qua sàn ONUS.

Theo Bộ Công an, để tạo niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật, đồng thời thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động