Sập sàn tiền số ONUS, tìm hiểu vai trò của 'ông trùm' Eric Vương

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Đầu tư HVA, nguyên nhân sự cố xuất phát từ việc cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị liên quan, khiến hệ thống xác thực OTP cùng bộ phận kế toán tạm thời không thể vận hành. Điều này dẫn đến việc người dùng không thể đăng nhập và thực hiện các lệnh rút tiền kể từ chiều 20/3.

Dữ liệu công bố cho thấy khoảng 80% tài sản của nhà đầu tư hiện đang nằm tại các công ty chứng khoán và quỹ quản lý, trong trạng thái chờ phê duyệt lệnh chi, trong khi 20% còn lại bị phong tỏa tại hệ thống đối tác. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HVA đã giảm hơn 12%, xuống còn 12.300 đồng trong phiên cuối tuần.

Trong bối cảnh đó, cái tên Eric Vương trở thành tâm điểm quan tâm. Sinh năm 1984 tại Cần Thơ, ông Vương Lê Vĩnh Nhân khởi đầu sự nghiệp với chuyên môn dược sĩ trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ tài chính.

Ông là đồng sáng lập VNDC – dự án tiền mã hóa neo giá theo tỷ lệ 1:1 với đồng Việt Nam, được xem là tiền thân của ONUS.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương)

Từ nền tảng này, một hệ sinh thái tài sản số dần được hình thành, bao gồm ONUS, ONUS Chain và các hoạt động đầu tư liên quan. Hiện tại, ông Nhân giữ nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Quản trị HVA Group, Phó Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam và Tổng Giám đốc Quỹ FundGo.

Về hoạt động đầu tư, HVA từng nắm giữ 10% vốn tại VNDC và rót 25 tỷ đồng vào ONUS Chain trong năm 2024 nhằm phát triển hạ tầng blockchain. Đến tháng 10/2025, Vemanti Group, tập đoàn do ông Nhân làm Chủ tịch đã hoàn tất việc thâu tóm 100% cổ phần ONUS, qua đó củng cố quyền kiểm soát đối với hệ sinh thái này.

Ban lãnh đạo HVA

Bên cạnh ONUS, ông Nhân cũng mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác. Tháng 9/2025, ông thành lập sàn giao dịch tài sản số DNEX với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Hồ sơ doanh nghiệp của ông còn ghi nhận sự hiện diện tại các nền tảng như TrustPay và quỹ điện ảnh FundGo Cinema.

Không chỉ hoạt động trong kinh doanh, Eric Vương còn được biết đến với vai trò tác giả cuốn sách “Quốc Gia Tích Sản”, trong đó chia sẻ các quan điểm về quản lý tài chính cá nhân và chiến lược tích lũy tài sản. Ông từng nhận định rằng giá trị của doanh nghiệp hiện đại không chỉ nằm ở tài sản sở hữu, mà còn ở khả năng khai thác tri thức, hệ sinh thái, niềm tin và dữ liệu.

Tuy nhiên, quá trình phát triển của hệ sinh thái này cũng đi kèm với những thách thức. Trước đó, vào tháng 12/2021, ONUS từng đối mặt với sự cố rò rỉ dữ liệu quy mô lớn khi tin tặc rao bán khoảng 9TB thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân và lịch sử giao dịch của hơn 1,92 triệu tài khoản.

Cơ quan chức năng kiểm tra, hàng trăm tỷ đồng tài sản số 'đóng băng'

Trước thời điểm sự cố ONUS được ghi nhận ngày 20/3/2026, Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã phát đi thông báo vào ngày 21/3/2026 liên quan đến tình trạng vận hành hệ thống và tài sản của nhà đầu tư.

Theo HVA, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị liên quan ở nhiều tỉnh, thành. Trong quá trình này, một số nhân sự phụ trách kế toán cùng các thiết bị phục vụ vận hành, bao gồm thiết bị xác thực giao dịch, tạm thời không thể sử dụng.

Điều này dẫn đến việc một số chức năng trên hệ thống bị gián đoạn, đặc biệt là các thao tác cần xác thực. Cụ thể, hệ thống chưa thể đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để duyệt lệnh chi; các hạn mức chi tự động đã đạt giới hạn; và việc xử lý yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư đang tạm thời bị đình trệ.

Về dòng tiền, khoảng 80% tài sản của nhà đầu tư đang được phân bổ tại các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, nhưng chưa thể thực hiện rút về do thiếu thiết bị xác thực OTP và nhân sự có thẩm quyền phê duyệt. Khoảng 20% còn lại đang bị phong tỏa trên hệ thống đối tác.

Ngay cả trong trường hợp có thể thực hiện rút tiền, hệ thống hiện vẫn chưa thể xử lý chuyển tiền đến nhà đầu tư do chưa đáp ứng đủ điều kiện phê duyệt giao dịch. Các thông tin về tài sản và giao dịch được đồng bộ từ HVA và các đối tác liên quan.

Đáng chú ý, HVA là doanh nghiệp có liên quan đến việc triển khai và hỗ trợ nhiều nền tảng trong hệ sinh thái tài sản số như ONUS, ONUS Chain, hanaGold, xBank và HVA.vn, đồng thời hợp tác hạ tầng dữ liệu với các đối tác như CMC Telecom, TrustXlabs và IPTP theo chuẩn quốc tế.

Về kết quả kinh doanh và cấu trúc tài chính, năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4,7 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý IV/2025 cho thấy doanh nghiệp đang có một số khoản phải thu đáng chú ý từ các đơn vị trong hệ sinh thái.

Cụ thể, HVA ghi nhận khoản phải thu với Công ty cổ phần Công nghệ Chuỗi khối ONUSCHAIN gần 30 tỷ đồng, trong đó bao gồm phải thu 4,7 tỷ đồng và hơn 25 tỷ đồng thuộc các khoản phải thu khác. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có khoản phải thu ngắn hạn khác với HanaGold lên tới 35 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HVA phát sinh khoản phải trả ngắn hạn khoảng 10 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Công nghệ Quản lý Tài sản số.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn