Ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ông Trịnh Việt Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - Ảnh: THÀNH CÔNG

Sáng 29-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức.

Tại đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 ủy viên, trong đó có ông Trịnh Việt Hùng - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Chỉ định ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định các ông, bà Hoàng Giang, Trần Huy Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Giàng Thị Dung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Theo ông An, vừa qua Bộ Chính trị đã có chủ trương về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định này sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trịnh Xuân Trường được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - cho biết thực hiện phương hướng nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện chủ trương bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy không phải là người địa phương.

Đồng thời để chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Trịnh Xuân Trường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Xuân Trường tiếp tục điều hành, chỉ đạo đến hết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực của cán bộ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hùng sẽ nhận nhiệm vụ ngay sau đại hội này.

Theo ông Lê Hoài Trung, ông Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trong giai đoạn mới.

Đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện hỗ trợ để ông Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa tỉnh Lào Cai phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê ở tỉnh Hải Dương cũ. Ông có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng trải qua các cương vị như Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 7-2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ 1-7-2025, ông giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới sau sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra hôm 23-9, ông Hùng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977, quê ở tỉnh Nam Định cũ, là thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Trường có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai cũ và từng làm Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy. Sau khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, ông Trường được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ