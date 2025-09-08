Ông Thaksin đáp xuống Singapore, liệu có kịp về Thái để ra tòa ngày 9-9?

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến phiên tòa xét xử cáo buộc ông xúc phạm hoàng gia tại Bangkok ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, một chiếc máy bay Bombardier Global 7500 giống như máy bay riêng của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã hạ cánh xuống Singapore vào sáng nay 8-9.

Thông tin từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24.com cho thấy chiếc máy bay cất cánh ở Dubai tối 7-9 (giờ địa phương), và hạ cánh xuống Singapore lúc 6h50 sáng 8-9.

Cuối tuần trước, ông Thaksin đăng trên mạng xã hội rằng ông đã rời Thái Lan đến Singapore để kiểm tra sức khỏe vào tối 4-9. Nhưng do sự chậm trễ trong thủ tục xuất nhập cảnh tại Bangkok, nên ông không thể hạ cánh xuống sân bay Seletar của Singapore trước khi sân bay này đóng cửa vào ban đêm. Do đó ông đã đến Dubai.

Cựu lãnh đạo Thái Lan hứa sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 8-9 và sẽ có mặt tại Tòa án Tối cao để nghe phán quyết về việc ông điều trị trong Bệnh viện Đa khoa cảnh sát ở Bangkok năm 2023 - 2024, thay vì ngồi tù.

Tòa án đã ra lệnh cho ông phải có mặt tại buổi xét xử.

Ông Thaksin, 76 tuổi, trở về nước vào ngày 22-8-2023, sau hơn 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ông làm Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 cho đến khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.

Ngày 22-8-2023, Tòa án Tối cao Thái Lan thông báo đưa ra bản án tổng cộng 8 năm tù với ông Thaksin vì lạm quyền và xung đột lợi ích trong thời giam nắm quyền.

Ông bị đưa đến nhà tù tạm giam Bangkok ngay sau khi trở về Thái Lan, nhưng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa cảnh sát ngay trong đêm, chỉ 13 giờ sau khi vào tù.

Sau đó, Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn quyết định ân xá cho ông Thaksin, giảm án tù xuống còn 1 năm, bằng đúng thời gian ông nằm trong bệnh viện.

Vụ việc đặt ra những nghi vấn về việc liệu ông có được đối xử đặc biệt hay không.

Theo giới phân tích, việc có trở về Thái Lan hay không là một quyết định không dễ dàng cho một người siêu giàu và cao tuổi như ông Thaksin khi ông có thể đối mặt với án tù. Tuy nhiên nếu ông không trở về, điều đó sẽ giống như một trận động đất giáng xuống Đảng Pheu Thai của ông.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn