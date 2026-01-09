Iran cắt Internet khi biểu tình lan rộng hơn 100 thành phố, 45 người thiệt mạng

Một tòa nhà của Bộ Quốc phòng Iran tại Gorgan bốc cháy vào tối 8-1 - Ảnh: X/@UK_REPT

Theo Đài CNN, Iran đã rơi vào tình trạng mất Internet trên diện rộng vào tối 8-1 (giờ địa phương) khi làn sóng biểu tình lan khắp cả nước, phản ánh sự phẫn nộ ngày càng gia tăng của người dân trước tình trạng kinh tế suy thoái.

Nhà chức trách Iran đã nhanh chóng cắt quyền truy cập Internet và đường dây điện thoại ngay sau khi các cuộc biểu tình bùng phát tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn khác vào tối 8-1. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tuần hành phản đối đã bước sang tuần thứ hai liên tiếp, với quy mô ngày càng mở rộng và mức độ căng thẳng gia tăng.

Một tổ chức giám sát Internet quốc tế cảnh báo việc cắt mạng thường là dấu hiệu báo trước của một chiến dịch đàn áp bạo lực, dù trong những giờ đầu, biện pháp này không thể ngăn chặn hoàn toàn việc các video ghi lại cảnh biểu tình tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo các nguồn tin độc lập, người dân tại hơn 100 thành phố trên khắp Iran đã xuống đường kể từ khi phong trào phản đối bùng phát vào ngày 28-12-2025.

Tổ chức Nhân quyền Iran có trụ sở tại Na Uy cho biết tới nay đã có ít nhất 45 người biểu tình thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Hàng trăm người khác bị thương và hơn 2.000 người đã bị bắt giữ. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về các con số này.

Ngày 8-1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi lực lượng chức năng "kiềm chế tối đa" trong việc xử lý các cuộc biểu tình, nhấn mạnh rằng "mọi hành vi bạo lực hay cưỡng ép cần phải tránh". Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cáo buộc lực lượng an ninh nước này đã nổ súng vào người biểu tình, theo Hãng tin AFP.

Làn sóng bất ổn cũng thu hút phản ứng từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-1 đã lặp lại lời đe dọa sẽ tấn công Iran nếu lực lượng an ninh nước này tiếp tục giết hại người biểu tình.

Phát biểu trên sóng radio, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "đáp trả rất mạnh" nếu chính quyền Tehran leo thang đàn áp.

Nguồn cơn các cuộc biểu tình xuất phát từ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng mà Iran đang đối mặt. Hàng triệu người dân đang vật lộn với lạm phát cao kỷ lục và đồng nội tệ mất giá mạnh, khiến sức mua sụt giảm nhanh chóng.

Nhà báo và nhà hoạt động Iran Masih Alinejad nhận định với Đài CNN rằng làn sóng biểu tình lần này đã vượt ra ngoài các yêu sách kinh tế đơn thuần.

Theo bà, ngày càng nhiều người Iran công khai kêu gọi chấm dứt chế độ Cộng hòa Hồi giáo, cho thấy nỗi sợ hãi đang dần bị thay thế bởi cảm giác "không còn gì để mất" trong xã hội Iran hiện nay.

