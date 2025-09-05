Ông Thaksin sang Singapore khám bệnh giữa lúc chính trường Thái Lan biến động

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hai nguồn tin yêu cầu không nêu tên và truyền thông Thái Lan đưa tin cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã rời khỏi đất nước vào ngày 4-9.

Việc này diễn ra chỉ một ngày trước khi Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu bầu thủ tướng mới, và trước khi Tòa án tối cao ra phán quyết có khả năng đưa ông trở lại nhà giam vào tuần tới.

Nói với Reuters, ông Winyat Chatmontree - luật sư của ông Thaksin - cho hay ông không biết việc cựu thủ tướng đã rời khỏi đất nước. Dù vậy, ông khẳng định tòa án không có lệnh cấm ông Thaksin rời Thái Lan.

"Ông ấy luôn nói rằng sẽ ra tòa vào ngày 9-9", ông Winyat chia sẻ.

Người phát ngôn của Pheu Thai từ chối bình luận. Tuy nhiên, một nguồn tin từ đảng này cho biết ông Thaksin đã sang Singapore để khám bệnh, dự kiến sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 5-9.

Đảng Pheu Thai mà ông Thaksin sáng lập đang rơi vào khủng hoảng sau khi con gái ông, bà Paetongtarn Shinawatra, bị bãi nhiệm chức thủ tướng chỉ sau một năm cầm quyền.

Ông Thaksin từng sống nhiều năm ở London và Dubai để tránh án tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích, trước khi quay lại Thái Lan để thụ án.

Bản án 8 năm tù của cựu thủ tướng Thaksin đã được Hoàng gia ân xá, giảm xuống còn 1 năm. Ông đã trải qua 6 tháng trong khu VIP của một bệnh viện trước khi được trả tự do vào tháng 2-2024.

Tuần tới, Tòa án tối cao Thái Lan sẽ ra phán quyết liệu thời gian ông nằm viện có được tính vào thời gian thụ án hay không.

Đảng Pheu Thai đang nỗ lực giành được sự ủng hộ sau khi bà Paetongtarn bị phế truất. Hôm 4-9, đảng này đã tuyên bố sẽ đề cử luật sư kỳ cựu Chaikasem Nitisiri để đối đầu với lãnh đạo đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul trong cuộc bầu cử thủ tướng.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn