Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phan Thăng Anh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại Ban Tổ chức Trung ương.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

TIN LIÊN QUAN
