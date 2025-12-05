Ông Trần Huy Phương tân Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương - Ảnh: NGUYỄN MIỀN

Sáng 5-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa I tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ trì có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về bầu cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Trần Huy Phương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh - được giới thiệu bầu vào chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau đó ông Phương được tín nhiệm với số phiếu tuyệt đối 67/67 (đạt 100%).

Ông Trần Huy Phương 44 tuổi, quê xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình. Ông Phương có trình độ thạc sĩ kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng trải qua các vị trí ở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại tỉnh Bắc Ninh trước khi sáp nhập, ông Trần Huy Phương là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Từ tháng 7-2025 đến nay, ông tiếp tục giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ