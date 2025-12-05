Ông Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa bị truy nã

Tối 5/12, Bộ Công an thông báo quyết định truy nã với hai bị can. Trước đó, hôm 17 và 18/11, ông Đài và ông Khoa đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Đài, Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Công an cũng thông báo, nếu phát hiện hai bị can trên đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Đài và Khoa phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Bị can Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an



Ông Nguyễn Văn Đài 56 tuổi, quê Hưng Yên, từng là luật sư. Năm 2007, khi đang là Trưởng văn phòng Luật sư Thiên Ân, ông này bị khởi tố, sau đó bị tòa phúc thẩm tại Hà Nội tuyên 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước, chịu quản chế 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Năm 2015, ông Đài một lần nữa bị tạm giam, ba năm sau bị TAND Hà Nội phạt 15 năm tù và quản chế 5 năm trong vụ án khác với cáo buộc Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ông Lê Trung Khoa 54 tuổi, quê Thanh Hóa, nơi thường trú của Khoa trước khi xuất cảnh là số 1, ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội. Khoa có hộ chiếu số N1263389, cấp ngày 23/12/2008 tại đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: Báo VnExpress