Ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - Ảnh: THIÊN KHÔI

Chiều 13-4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hưng Yên khóa XVIII khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031); đồng thời thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Trần Quốc Văn - Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII được bầu gồm: ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, bà Trần Thị Tuyết Hương, ông Vũ Ngọc Trì.

Đối với UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó bí thư Tỉnh ủy - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới gồm: ông Nguyễn Lê Huy, ông Lê Quang Hòa, ông Phạm Văn Nghiêm, ông Lại Văn Hoàn, ông Nguyễn Hùng Nam.

Ông Trần Quốc Văn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII - Ảnh: THIÊN KHÔI

Ông Trần Quốc Văn - Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên - nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác lập nền tảng vận hành cho cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây không chỉ là việc bầu các chức danh chủ chốt mà còn là lựa chọn những người sẽ gánh vác trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân. Đồng thời tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành chương trình cụ thể. Từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ