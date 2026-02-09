"Ông hoàng nhạc Việt" gặp “nữ hoàng nội y” gây chú ý

Mới đây, "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời – Đàm Vĩnh Hưng đã khai trương cơ sở kinh doanh mới tại TP.HCM.

Rất nhiều sao Việt đã tới chúc mừng nam ca sĩ. Trong số đó, sự xuất hiện của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Góp mặt trong ngày quan trọng của đàn anh, Ngọc Trinh lựa chọn phong cách ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Người đẹp diện áo sơ-mi trắng kết hợp cùng quần jeans bó sát, khéo léo khoe vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm.

Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Trinh ít khi chia sẻ hình ảnh hay nhắc đến nhau trên truyền thông, song ngoài đời thực, cả hai lại khá thân thiết. Ngay khi nhìn thấy đàn em, nam ca sĩ đã chủ động ra chào hỏi và ôm nhẹ Ngọc Trinh.

Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Trinh.

Sau đó, cả hai cùng nhau tạo dáng chụp ảnh trong không khí thoải mái, vui vẻ. Đáng chú ý, "ông hoàng nhạc Việt" và "nữ hoàng nội y" còn cùng nhau diễn một tiểu phẩm ngắn theo trào lưu mạng xã hội, khiến không ít khán giả thích thú.

Sự hội ngộ của hai nhân vật nổi tiếng trong hai lĩnh vực khác nhau của showbiz Việt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh, được biết đến là một trong những người mẫu, người đẹp nổi bật của làng giải trí Việt. Cô gây chú ý nhờ vóc dáng gợi cảm cùng phong cách thời trang táo bạo và được mệnh danh là "nữ hoàng nội y". Ngoài showbiz, Ngọc Trinh cũng hoạt động kinh doanh khá sôi nổi trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, là một trong những ca sĩ hàng đầu của nhạc Việt với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Anh sở hữu nhiều bản hit đình đám, từng giữ vị trí huấn luyện viên, giám khảo ở nhiều chương trình âm nhạc lớn và được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt" nhờ sức ảnh hưởng bền bỉ trong showbiz.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: Thanh niên Việt