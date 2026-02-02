"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời tuổi 55: Đi hát ở trại giam, mở quán cafe

Tháng 7/2024, Đàm Vĩnh Hưng nhận quyết định đình chỉ biểu diễn 9 tháng theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Đến khoảng tháng 4/2025, nam ca sĩ mới chính thức được phép đi hát trở lại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện nhiều gương mặt mới sau các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Em xinh say hi…, vị thế của “ông hoàng nhạc Việt” một thời phần nào chịu áp lực bởi quy luật “sóng sau xô sóng trước”.

Đàm Vĩnh Hưng đi hát ở trại giam.

Đàm Vĩnh Hưng có lịch trình bận rộn trong tháng 2/2026.

Dù nỗ lực ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, hoạt động biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng trong năm 2025 chủ yếu tập trung ở các phòng trà trong nước và một số show hải ngoại. Có thể nói, đây là giai đoạn nam ca sĩ rất cố gắng nhưng sự nghiệp vẫn chưa thực sự bùng nổ trở lại.

Dẫu vậy, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ trọn nhiệt huyết với âm nhạc và các hoạt động cộng đồng. Ngay đầu năm 2026, anh lên kế hoạch thực hiện 3 chuyến biểu diễn phục vụ phạm nhân. Ngày 23/1, nam ca sĩ đã biểu diễn tại trại giam Xuyên Mộc (TP.HCM), dự kiến tiếp tục biểu diễn tại trại giam Trà Vinh vào ngày 3/2 và trại giam Bình Dương vào ngày 10/2.

Song song với hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho lĩnh vực kinh doanh. Thời gian gần đây, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh quán cà phê đang hoàn thiện tại khu Thảo Điền (TP.HCM), dự kiến khai trương vào ngày 5/2/2026.

Đàm Vĩnh Hưng (sinh năm 1971) nổi danh từ cuối thập niên 1990 với loạt ca khúc gắn liền tên tuổi như Bình minh sẽ mang em đi, Say tình, Nửa vầng trăng, Anh còn nợ em, Biển tình, Lâu đài tình ái, Xin gọi nhau là cố nhân, Thành phố buồn, Đánh mất… Sở hữu nhiều bản hit, anh từng được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Việt”.

Về đời tư, Đàm Vĩnh Hưng từng kết hôn với một bầu show Việt kiều Mỹ nhưng đã ly hôn. Hiện tại, nam ca sĩ sống trong vai trò bố đơn thân.

