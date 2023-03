Ông Đỗ Hữu Ca: Từ cựu Giám đốc CA đến bị bắt do nhận 35 tỷ

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, khi thông tin về việc ông Đỗ Hữu Ca - nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng bị khởi tố, tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã ra quyết định khởi tố, tạm giam bị can để điều tra và Viện Kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn.