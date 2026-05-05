Ông Chu Đình Nghiêm thôi làm HLV trưởng Hải Phòng, khép lại 5 mùa ấn tượng

Theo đó, người làm HLV trưởng CLB Hải Phòng sẽ là ông Đặng Văn Thành. Ông Thành sẽ có trận ra mắt khi đội bóng đất cảng gặp Ninh Bình vào ngày 9/5. Trước đó, HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận sẽ đến Ninh Bình mùa tới, sau 5 năm giúp Hải Phòng trụ vững tại V.League.

“Sau nhiều năm chỉ có thể nỗ lực để trụ hạng với Hải Phòng, tôi muốn có một sự thay đổi và mong được dẫn dắt một đội bóng có khả năng đua vô địch. Tôi nhìn thấy điều đó ở Ninh Bình”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ với phóng viên Bongdaplus.



HLV Chu Đình Nghiêm bắt đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp tại CLB Hà Nội vào năm 2016. Ông cùng đội bóng thủ đô vô địch V.League 3 lần (2016, 2018, 2019), đoạt Cúp Quốc gia 2019 và nhiều Siêu cúp Quốc gia. Ở đấu trường châu Á, ông từng đưa CLB Hà Nội vào chung kết khu vực AFC Cup 2019.

Sau khi rời CLB Hà Nội năm 2021, ông Nghiêm đến với CLB Hải Phòng và nhanh chóng tạo dấu ấn đậm nét.

