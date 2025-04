One UI 7 khiến Galaxy S25 “tụt hậu” so với Galaxy S24

Theo báo cáo mới nhất, bản cập nhật One UI 7 trên Galaxy S25 đang khiến thiết bị trở nên tụt hậu so với bản tiền nhiệm ở một số tính năng quan trọng, đặc biệt là tích hợp Now Bar và trình phát phương tiện, ngay cả khi Galaxy S24 mới chỉ chạy One UI 7 beta.

Now Bar trên Galaxy S24 đang thể hiện tốt hơn Galaxy S25.

Báo cáo chỉ ra rằng, người dùng Galaxy S24 chạy One UI 7 beta đã được trải nghiệm các tính năng điều khiển phương tiện nâng cao, bao gồm khả năng thu nhỏ thanh Now Bar thành một nút nhỏ hình viên thuốc trên thanh trạng thái để truy cập nhanh vào các điều khiển phương tiện từ bảng thông báo và chuyển đổi liền mạch giữa Now Bar cũng như trình phát phương tiện đầy đủ.

Ngược lại, Galaxy S25 (với One UI 7 ổn định) vẫn cần một số cải tiến. Thiết bị này hiện thiếu khả năng thu nhỏ thanh Now Bar, không có truy cập nhanh vào các điều khiển phương tiện từ thông báo và không hỗ trợ chuyển đổi liền mạch giữa Now Bar và trình phát phương tiện.

Tin vui là Samsung đã xác nhận rằng một bản cập nhật phần mềm sắp tới sẽ khắc phục những thiếu sót này. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Ice Univers, Samsung sẽ sớm phát hành bản cập nhật phần mềm nhằm nâng cấp trải nghiệm Now Bar trên Galaxy S25, đưa nó ngang bằng với phần mềm beta của dòng Galaxy S24. Bản cập nhật này dự kiến sẽ ra mắt cùng thời điểm với bản triển khai One UI 7 ổn định cho Galaxy S24 vào đầu tháng 4.

Samsung hứa sẽ giải quyết vấn đề trong bản cập nhật tương lai.

Được biết, ngoài Galaxy S25, các thiết bị dòng Galaxy A mới nhất (cũng chạy One UI 7 ổn định) đang gặp phải những hạn chế tương tự và có thể sẽ nhận được những cải tiến trong các bản cập nhật sắp tới.

Rõ ràng, việc một mẫu máy mới tụt hậu so với mẫu tiền nhiệm về trải nghiệm phần mềm là điều không thường thấy, may mắn là Samsung đang nhanh chóng hành động để giải quyết vấn đề này. Những cải tiến có thể đã được đề xuất sau khi hoàn thành bản dựng cho dòng Galaxy S25, lý do giải thích cho sự khác biệt này. Người dùng Galaxy S25 có thể hy vọng sớm được trải nghiệm những cải tiến đáng giá cho Now Bar.

Tác giả: Khôi Nguyễn - GizmoChina

Nguồn tin: nguoiduatin.vn