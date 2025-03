Samsung muốn bù đắp người hâm mộ đang chờ đợi One UI 7

Nhiều người đã kỳ vọng rằng sau khi dòng Galaxy S25 ra mắt vào đầu năm nay, Samsung sẽ phát hành bản cập nhật One UI 7 ổn định đến các thiết bị cũ hơn. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy một loạt bản cập nhật beta của One UI 7 vẫn đang được triển khai trước khi có phiên bản ổn định.

Đáng chú ý, chiếc smartphone giá rẻ Galaxy F06 mà Samsung vừa ra mắt đã được trang bị One UI 7 dựa trên Android 15 ngay từ khi xuất xưởng. Mặc dù đây chỉ là phiên bản One UI 7 Core được thiết kế dành riêng cho các thiết bị giá rẻ, nhưng vẫn khiến nhiều người dùng cảm thấy thất vọng khi chờ đợi bản cập nhật ổn định cho các dòng máy cao cấp hơn. Thậm chí, dòng Galaxy S24 cao cấp của năm ngoái vẫn chưa thể tiếp cận bản One UI 7 ổn định.

Samsung sẽ quyết lấy lại lòng tin của khách hàng

Trong khi tình hình về bản cập nhật One UI 7 vẫn còn mờ mịt, một thông tin đầy hứa hẹn đã xuất hiện từ nguồn tin đáng tin cậy Ice Universe trên mạng xã hội X. Chuyên gia rò rỉ này cho biết Samsung có thể bỏ qua các bản cập nhật One UI 7.1 và One UI 7.1.1 để chuyển thẳng sang One UI 8. Nếu thông tin chính xác, sau bản cập nhật ổn định One UI 7, người dùng sẽ ngay lập tức được trải nghiệm phiên bản tiếp theo dựa trên nền tảng Android 16 mà Google cũng sắp công bố.

Mặc dù nguồn tin này chưa được xác thực, nhưng nếu đúng, đây sẽ là một bước đi táo bạo của Samsung, đồng thời là một sự an ủi cho những ai đang chờ đợi bản cập nhật One UI 7 bị trì hoãn. Trong nhiều năm qua, Samsung đã phát hành các bản cập nhật One UI x.1 và x.1.1, nhưng năm nay có thể là năm công ty quyết định phá vỡ truyền thống và chuyển thẳng sang thế hệ One UI tiếp theo. Việc bỏ qua các bản cập nhật nhỏ sẽ hợp lý hơn trong bối cảnh hiện tại, khi mà việc triển khai One UI 7 đã bị chậm trễ quá nhiều thời gian.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn