Trình duyệt nào trên thiết bị Android thu thập nhiều thông tin người dùng?

Trong thế giới điện thoại Android, việc chọn trình duyệt thường là điều ít ai quan tâm. Phần lớn người dùng chỉ gắn bó với ứng dụng được cài sẵn, và với Android, cái tên đó gần như luôn là Google Chrome. Đây là trình duyệt đang thống trị thị trường, mang đến sự tiện lợi nhờ đồng bộ hóa dữ liệu, tự động điền biểu mẫu, đề xuất tin tức và khả năng hoạt động mượt mà trên nhiều thiết bị.

Nhưng mặt trái của sự tiện lợi này là gì? Một nghiên cứu mới của Surfshark, công ty chuyên về VPN và bảo mật trực tuyến, chỉ ra rằng Chrome không chỉ đơn giản là công cụ giúp bạn lướt web, mà còn là cỗ máy thu thập dữ liệu khổng lồ. Với gần 4 tỷ người dùng Android toàn cầu, quy mô dữ liệu được Google khai thác đang ở mức đáng kinh ngạc.

Chrome thu thập dữ liệu nhiều nhất

Theo nghiên cứu, Chrome là trình duyệt di động “ngốn dữ liệu” nhất so với các đối thủ. Ứng dụng này thu thập nhiều loại thông tin nhạy cảm: lịch sử duyệt web, dữ liệu thanh toán, thậm chí cả danh bạ liên hệ của người dùng.

Thoạt nhìn, người dùng dễ chấp nhận sự đánh đổi này như một cái giá hợp lý cho sự tiện lợi. Nhưng khi để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra Chrome tạo ra hồ sơ chi tiết về hành vi và thói quen của từng cá nhân, mở ra nguy cơ lộ lọt dữ liệu nếu rơi vào tay tin tặc hoặc bị khai thác sai mục đích.

Một ví dụ điển hình: năm 2020, Google phải đối mặt với vụ kiện tập thể liên quan đến chế độ “ẩn danh” trên Chrome. Thực tế, ngay cả khi duyệt web ở chế độ này, trình duyệt vẫn âm thầm thu thập dữ liệu. Đầu năm 2024, Google đồng ý xóa “hàng tỷ hồ sơ cá nhân” để dàn xếp một phần vụ kiện, cho thấy mức độ sâu rộng của hoạt động theo dõi này.

Điểm khác biệt lớn nhất của Chrome so với nhiều trình duyệt khác chính là mối liên kết chặt chẽ với mạng lưới quảng cáo và phân tích của Google. Trình duyệt không chỉ hiển thị các trang web, mà còn theo dõi cách bạn tương tác với từng nội dung.

Từ một cú nhấp chuột vào liên kết, một lần điền thông tin thẻ tín dụng, đến việc bạn dừng lại bao lâu trên một bài báo — tất cả đều trở thành dữ liệu được thu thập. Theo thời gian, những mảnh thông tin tưởng chừng vô hại đó được ghép lại thành một bức tranh kỹ thuật số hoàn chỉnh về người dùng.

Google lý giải rằng điều này giúp Chrome cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn: tin tức phù hợp sở thích, gợi ý tìm kiếm nhanh chóng, hay tính năng tự động điền chính xác. Nhưng đồng thời, người dùng lại mất dần quyền kiểm soát thông tin cá nhân.

Thực tế, một khi dữ liệu đã được thu thập và chia sẻ với bên thứ ba, rất khó để biết nó sẽ đi đâu, được sử dụng thế nào, và ai có quyền tiếp cận. Đây là vấn đề cốt lõi khiến giới chuyên gia bảo mật thường xuyên cảnh báo: Chrome tiện lợi nhưng không thực sự an toàn về quyền riêng tư.

Giải pháp: Chọn trình duyệt ưu tiên bảo mật

Tin vui là trên Android, người dùng hoàn toàn có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Chrome. Khác với iOS vốn gò bó, Android cho phép cài đặt và đặt bất kỳ trình duyệt nào làm mặc định.

Một số lựa chọn nổi bật cho những ai quan tâm đến quyền riêng tư:

Brave: Trình duyệt chặn quảng cáo và trình theo dõi mặc định, tốc độ nhanh, tích hợp ví tiền điện tử.

DuckDuckGo: Tập trung vào ẩn danh, không lưu nhật ký tìm kiếm, hạn chế tối đa chia sẻ dữ liệu.

Firefox: Nguồn mở, có nhiều tiện ích mở rộng về bảo mật, được cộng đồng đánh giá cao.

Tor Browser: Bảo mật mạnh mẽ nhất, che giấu danh tính bằng cách định tuyến lưu lượng qua nhiều lớp máy chủ, thích hợp cho những ai yêu cầu ẩn danh tối đa.

Các trình duyệt này đều cắt giảm mạnh mẽ việc thu thập dữ liệu, giúp người dùng lấy lại quyền kiểm soát dấu vết kỹ thuật số của mình. Dù không có giải pháp nào đảm bảo 100% ẩn danh, nhưng chúng đều an toàn hơn Chrome trong việc bảo vệ quyền riêng tư.

