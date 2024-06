Ôm hận vì bị xúc phạm, kẻ sát nhân ra tay tàn độc

Vào thời điểm chị L. bị nạn, X. đang sinh sống ở quê. Từ các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, cơ quan Công an đã xác định chính Ân là nghi can gây ra vụ án này. Sáng 4/3/2023, phát hiện Ân đang lẩn trốn ở TP Nha Trang (Khánh Hoà), Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) bắt giữ Ân.