Ôm hận cả đời sau lần nghe thầy phong thuỷ "đại tu" mặt để hút lộc

Hơn 1 tháng trước, anh N.V.L (37 tuổi, quê Hà Nội) buồn phiền vì suốt một năm “cày cố” nhưng vẫn làm ăn thất bát. Chán chường, anh L. quyết định đi xem bói và được thầy phong thủy khuyên nên “đại tu” lại nhan sắc, nhất là khuôn ở tai. “Tai anh cần phải giống tai phật mới hút tài lộc”, lời thầy phong thủy phán với anh L.

Thấy lời thầy hợp lý, anh L. liền chọn một cơ sở làm đẹp theo giới thiệu của người quen. Anh chọn tiêm tai bằng filler (chất làm đầy) giá 4 triệu đồng và chỉnh đuôi lông mày cao lên 5-7 mm. Tất cả thủ thuật này nhằm "hút vận khí tốt", từ đó giàu có, may mắn hơn.

Nhưng may mắn chưa thấy đâu, chỉ chưa đầy 1 tuần, 2 dái tai anh L. xuất hiện những cục lồi lõm, vô cùng đau đớn.

“Mỗi lần sờ vào khiến tai tôi vô cùng buốt, khi đến cơ sở làm đẹp đó thì họ không chịu trách nhiệm và đổi do tôi không làm theo hướng dẫn sau tiêm”, anh L. tâm sự.

Tai biến dạng sau khi "trùng tu" với mong muốn hút tài lộc (Ảnh: BSCC)

Cũng giống như anh L, chị H.M (36 tuổi, ở Hà Nội) làm nghề kinh doanh nhưng hơn một năm qua chị cùng công ty làm ăn không mấy khởi sắc, thậm chí nhiều lần bị vỡ những hợp đồng lớn. Trước tình hình trên, chị M. đã nghe theo lời bạn bè, đi xem bói để tìm nguyên nhân và cách giải quyết.

Khi vừa gặp thầy phong thủy, chị M. đã được phán rằng, do khuôn mặt có nhiều khuyết điểm, vì thế nên thường xuyên gặp thị phi, tài lộc không vượng. Cụ thể, do chị M. mũi thấp, bị gãy gần ấn đường… đây là tướng của “kẻ thất phu”. Để giải quyết vấn đề này, thầy phong thủy phán rằng, cần phải đi nâng mũi may ra mới thay đổi được tài vận.

Nghe thầy phán và ngẫm từ bản thân thấy đúng, nên chị M. đã đi nâng mũi tại một cơ sở làm đẹp. Tuy nhiên, sau khi làm thẩm mỹ, tài vận không những không thấy đâu, mà mũi chị M. bị lệch, sưng đỏ khiến chị vô cùng đau đớn và phải đi gặp bác sĩ da liễu để xử lý.

Trường hợp biến chứng sau tiêm filler mũi (Ảnh: BSCC)

Ths.BSCK II Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho hay, thời gian gần đây mỗi ngày bác sĩ thường xuyên xử lý 4-5 ca biến chứng về thẩm mỹ. Trong đó số ca biến chứng do làm đẹp để cầu tài, đổi vận chiếm tỉ lệ khá nhiều. Biến chứng thường gặp nhất là nhiễm trùng tai, sẹo lồi, tai không cân. Ngoài ra, một số người còn biến chứng mắt do làm lông mày, cắt mí mắt hay biến chứng ở mũi, má do tiêm má baby…

Theo bác sĩ Thành, nguyên nhân chính gây biến chứng thẩm mỹ là do các cơ sở thẩm mỹ, người thực hiện không có chuyên môn, không được đào tạo bài bản, thực hiện không đúng kỹ thuật…. Trong khi đó, người dân thì chỉ nghe theo lời quảng cáo, các chương trình khuyến mại mà thiếu sự sàng lọc, kiểm chứng dẫn tới “tiền mất, tật mang”.

Bác sĩ Thành cho rằng, muốn làm được những thủ thuật trên, người thực hiện phải là bác sĩ có chuyên môn, được đào tạo bài bản đúng chuyên ngành. Chỉ khi được đào tại chuyên sâu, các bác sĩ mới hiểu được cấu trúc, hiểu được các mạch máu trên da, dây thần kinh trên da, họ lường trước các nguy cơ và tư vấn kỹ cho khách hàng khi muốn làm đẹp.

“Hiện nay có một thực tế đáng lo ngại là không ít khách hàng rất “tù mù” thông tin khi đi làm đẹp. Họ ngoài việc không biết rõ thông tin về cơ sở làm đẹp, người thực hiện thủ thuật cho mình có tay nghề ra sao, còn không biết cơ thể bị dị ứng với chất gì, không biết bản thân có bị tăng huyết áp hay không, hoặc bị rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết áp… Do vậy, việc xảy ra biến chứng là hoàn toàn có thể xảy ra và rất nguy hiểm”, bác sĩ Thành cho hay.

Chính vì vậy, các chuyên gia cảnh báo người dân nên thận trọng, cân nhắc chỉ đồng ý sử dụng những dịch vụ làm đẹp này khi có các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo và được cấp phép thực hiện để hạn chế những tai biến có thể xảy ra.

Tác giả: Thúy Ngà

Nguồn tin: giadinhonline.vn