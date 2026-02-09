Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế thoát chết trong gang tấc

Tối 9-2, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng địa phương này vừa phối hợp với Trạm CSGT Ngọc Hồi - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chữa cháy, đưa hàng hóa trên một xe đầu kéo gặp nạn xuống nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, tài xế Phạm Văn Sâm (SN 1985, trú phường Thị Nại, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo kéo theo sơmi rơ-moóc chở bột mì lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng.

Khi đến Km 1425+800, đoạn qua đèo Lò Xo (thuộc xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi) thì bất ngờ phương tiện bốc cháy. Thấy xe bị cháy, tài xế Sâm đã nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường, thoát khỏi cabin xe.

Phần đầu xe bị cháy hoàn toàn

Do lửa từ phương tiện bùng phát dữ dội, bao trùm phần đầu xe nên lực lượng CSGT cùng các đơn vị đã khẩn trương triển khai phương án chữa cháy. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản đã khống chế vụ cháy.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng phần đầu xe đầu kéo bị cháy hoàn toàn, số bột mì trên xe bị cháy một phần. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được làm rõ.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động