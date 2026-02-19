Tàu du lịch đang neo đậu ở Phú Quốc bất ngờ bốc cháy, lan sang bè cá

Tàu du lịch ở Phú Quốc cháy trong đêm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh cắt từ clip

Ngày 19-2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), thông tin từ UBND đặc khu Phú Quốc cho biết vào khoảng 1h45 sáng cùng ngày, một chiếc tàu khai thác du lịch ở khu vực An Thới (đặc khu Phú Quốc) bất ngờ bị cháy.

Tàu du lịch có tên P.V. 79 và có số hiệu đăng ký KG-577XX. Tàu do ông P.L.V. (40 tuổi, ngụ khu phố Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) làm chủ sở hữu.

Theo thông tin ban đầu, tàu du lịch trên đang neo đậu tại khu vực Bãi Đất Đỏ cách bờ khoảng 500m thuộc khu phố 6 An Thới (trên tàu không có người) bất ngờ bốc cháy. Đồng thời trong quá trình cháy, tàu trôi dạt tấp vào bè cá của ông T.T. (56 tuổi, ở khu phố 6 An Thới) gây cháy, trên bè lúc này không có người.

Cơ quan chức năng địa phương ước thiệt hại tài sản khoảng 1,9 tỉ đồng, trong đó tàu du lịch bị thiệt hại khoảng 1,6 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Trước đó cộng đồng Phú Quốc đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc tàu du lịch ở Phú Quốc bị cháy. Ngọn lửa làm sáng rực một khu vực biển ở An Thới (đặc khu Phú Quốc).

Tác giả: Chí Công

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ