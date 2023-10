Ô tô con biến dạng sau va chạm xe khách, tài xế tử vong trong cabin

Your browser does not support the video tag.

Người dân cạy cửa đưa tài xế xe ô tô con ra ngoài. (Nguồn: Facebook)

Sáng 10/3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô con trên đường tránh Nam hầm Hải Vân - Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khiến tài xế ô tô con chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khuya 2/10, xe khách BKS 34F-000.27 do tài xế Vũ Văn Nghiệp (43 tuổi, trú huyện Yakrai, tỉnh Gia Lai) chạy trên đường tránh Nam hầm Hải Vân theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ô tô con biến dạng hoàn toàn.

Khi đến Km 26+100 đường tránh Nam hầm Hải Vân (thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì va chạm với ô tô con BKS 43K-5639 do một nam tài xế chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con biến dạng hoàn toàn, tài xế kẹt trong ghế lái.

Sau tai nạn xảy ra, người dân gần đó nỗ lực cạy phá cửa ô tô con đưa tài xế ra ngoài nhưng người này đã tử vong.

Nguyên nhân tai nạn đang được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Châu Thư

Nguồn tin: Báo VTC